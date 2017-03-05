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    Исаак: «Не пытаюсь быть похожим на Ибрагимовича»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Александр Исаак объяснил, почему выбрал именно этот клуб. «Реал» в зимнее трансферное окно пытался приобрести игрока.

    «Всем известно, что «Боруссия» отличным клубом, где можно развиваться в качестве молодого игрока, потому что многие из них находятся в первой команде. Я хочу играть здесь. Люди называют меня новым Ибрагимовичем. Но я не пытаюсь быть похожим на кого-то», – заявил Исаак.

    17-летний шведский форвард в текущем сезоне пока не выходил на поле в матчах чемпионата Германии.

    Источник: FourFourTwo

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    05.03.2017 06:47
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