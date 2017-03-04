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  • Орлов: «Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит?»

Орлов: «Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит?»

4 марта 2017, 10:40
33

Известный комментатор Геннадий Орлов заступился за нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который подвергся критике после того, как нарушил ПДД.

Как сообщалось ранее, за гонку, устроенную по встречной полосе движения, Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.

– В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких «гонок по встречной», о которых написали СМИ. Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

– Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.

– Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Евро-2012. В результате фразу Андрея про «ваши ожидания» раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (33)
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subbotaspartak
1488613656
Кто бы сомневался - этот парень святой, Над Петербургом парящий путеводной звездой. Работяга, не жалеющий сил... Чего орать то, никого же не задавил. Орёл по себе знает: С кем не бывает.
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Platon Faustov
1488614297
Вспомнилась сценка "Рафик не виновен" ))
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NEMETSRUS
1488614557
Да ладно вам действительно все святоши по правилам ездят только разница в том что о нем написали в сми а о нас ни кто не пишет вот и все поймали пусть отвечает по закону .
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diktatop
1488614694
орлов уже на зине совсем повернут, и пропагндирует нарушения совершенные кокорюшкой
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ZENIT-59
1488615091
ZENIT-59 Я смотрю, что последнее время о Кокорине часто заговорила журналистская братия.Очень жаль , что пишут о его жизни вне футбола,а на футбольном поле у него результатов нет.Наши журналисты пишут о его нефутбольных приключениях, а вот итальянец прямо написал, что Кокорин -слабый футболист.Коротко и ясно!
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vladimir-7
1488616348
Г. Орлов абсолютно прав, СМИ написали, что Кокорин устроил гонку по встречке, вместо того, что он наехал на сплошную линию, вот таких журналистов надо в суде наказывать штрафом за то, что лгут на каждом шагу в прессе.
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ijgjr
1488616363
Все кому не лень про Кокорина мне вспоминается такой наезд на Аршавина когда он выступал заАрсенал как он начинал и из за мелочной ошибки пошло поехало и затравили парня - Аршавин нападающий пропускают гол и оператор берет под прицел Аршавина и продолжительное время на не фиксирует -СМИ все это тираживали - вот гнобят кто не понравился кому то и за что то
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kuchipachi
1488616470
Только почему то именно Кокорин появляется на страницах СМИ, а не тот же Смолов или ещё кто то
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Tostao
1488616487
Кокора сам, по своей глупости и создал себе такой образ - тупого, отвязного парня, купающегося в роскоши, которую по большому счёту он не заслужил, прежде всего своей игрой. Постоянно выкладывая на всеобщее обозрение фотки в инете, тем самым раздражая публику, которой, в своём большинстве, приходится прилагать большие усилия чтобы боле-менее достойно жить в это непростое время. И малейший "промах" этого звездуна в быту, тут же тиражируется на всю страну. Что посеял, то и пожнёт. Играй он нормально, критики было бы в разы меньше.
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АНТИЛОПА ГНУ
1488620660
Кокорин - жертва , всем покаяться , что навели напраснину .
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