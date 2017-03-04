Орлов: «Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит?»

Известный комментатор Геннадий Орлов заступился за нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который подвергся критике после того, как нарушил ПДД.

Как сообщалось ранее, за гонку, устроенную по встречной полосе движения, Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.

– В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких «гонок по встречной», о которых написали СМИ. Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

– Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.

– Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Евро-2012. В результате фразу Андрея про «ваши ожидания» раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну.