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    Орлов: «Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит?»

    Известный комментатор Геннадий Орлов заступился за нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который подвергся критике после того, как нарушил ПДД.

    Как сообщалось ранее, за гонку, устроенную по встречной полосе движения, Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав на четыре-шесть месяцев.

    – В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких «гонок по встречной», о которых написали СМИ. Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

    – Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.

    – Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Евро-2012. В результате фразу Андрея про «ваши ожидания» раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 10:40
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 4 марта 2017, 15:18

      Просто вообще не чего не стоит писать о Кок ,,,,хватит уже пиарить его если бы не журналисты многие из нас и не знали бы такого футболиста ,так как на поле он совершенно незаметен,,,а так благодоря пиару у меня даже Жена знает его которая не разу и футбол не смотрела

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      Рейтинг: +8018

      nik55 > slavutiq70 4 марта 2017, 16:01

      согласен----как игрок он 0

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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 марта 2017, 13:21

      если сегодня забьет хоть один гол,тогда стоит говорить про него.а как шофер он не интересен.пора бы уже что то показывать на поле.

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      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса 4 марта 2017, 13:20

      Парень молоток на самом деле. В четвертак получает миллионы за то, что появляется на тренировках и раз в неделю полтора часа пародирует футбол. Я бы еще и не так отжигал

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 марта 2017, 12:58

      У Кокоши грамотные менеджеры - гонят волну на гребне которой он должен продержаться как можно дольше. Плюс и сам по себе он такое , которое не тонет.

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:44

      Кокорин - жертва , всем покаяться , что навели напраснину .

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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2017, 12:43

      С Аршавиным поступили отвратительно.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2017, 12:30

      Да какая разница, что делает вне футбола Кокорин! Дело в том, что он на поле ничего не делает, а все остальное-это пиар, чтобы о нем больше говорили! Негатив, это тоже реклама! Вон Роналду нарушает ПДД, выкидывает не лучше трюки в быту, чем Кокорин, но на футбольном поле он АС! О чем еще спорить?

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      Рейтинг: +133

      gera123 4 марта 2017, 12:28

      играй коко нормально, забей он гол на евро, который бы вывел нас в ПО и эти бы все его понты по сути никому и не нужны были бы. а теперь он сам создал себе имидж такой. и кстати до сих пор перспективный игрок))) опять бы мешает, но никак не кокорин виноват. но таким его сделала система мутко

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      Рейтинг: +6913

      батог > gera123 4 марта 2017, 12:36

      Ты прав, это гаевые ему за "хорошую" игру отомстили!

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      Рейтинг: +133

      gera123 > Ardenn 4 марта 2017, 13:18

      вот сразу видно бомжатского болелу. ты по причине своего скудоумия даже не понял, что я написал

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      Рейтинг: +133

      gera123 > Ardenn 4 марта 2017, 18:31

      так ты допризывник оказывается.

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 12:13

      ну в принципе Орлов прав )) все мы нарушаем правила ))

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 марта 2017, 12:11

      В одном известном фильме есть железная фраза :"Наказание без ВИНЫ не бывает"! Нарушение было-это факт,а самый гуманный суд в мире все определит!

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