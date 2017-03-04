Бундеслига. «Бавария» крупно обыграла «Кельн», «Боруссия» Д разгромила «Байер» и другие результаты

В матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях добилась крупной победы над «Кельном» со счетом 3:0. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 53 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии.

В других встречах тура дортмундская «Боруссия» дома оказалась сильнее «Байера», «Хоффенхайм» одержал разгромную победу над «Ингольштадтом», «Вердер» одолел «Дармштадт», «Майнц» и «Вольфсбург» победителя не выявили.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Хоффенхай – Ингольштадт – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Руди, 17; 1:1 – Коэн, 38; 1:2 – Зюле, 60 (в свои ворота); 2:2 – Салаи, 62; 3:2 – Крамарич, 77; 4:2 – Салаи, 79; 5:2 – Хубнер, 88.

Майнц – Вольфсбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гомес, 20; 1:1 – Кордоба, 24.

Боруссия Д – Байер – 6:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 6; 2:0 – Обамеянг, 27; 2:1 – Фолланд, 48; 3:1 – Обамеянг, 69; 3:2 – Венделл, 74; 4:2 – Пулишич, 77; 5:2 – Шюррле, 85 (с пенальти); 6:2 – Геррейру, 90+2.

Вердер – Дармштадт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Крузе, 74 (с пенальти); 2:0 – Крузе, 90+2.

Кельн – Бавария – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 25; 0:2 – Бернат, 48; 0:3 – Рибери, 90.

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