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    АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу над «Халл Сити» и другие результаты

    В матче 27-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле одержал волевую победу над «Халл Сити» – 3:1. Таким образом, действующий чемпион Англии набрал 27 очков, но остался на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В других встречах тура «Сток Сити» обыграл «Мидлсбро» благодаря дублю Марко Арнаутовича, «Суонси» на последних минутах вырвал победу над «Бернли», «Саутгемптон» в гостях оказался сильнее «Уотфорда», «Вест Бромвич» дома потерпел поражение от «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Лестер – Халл Сити – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Клукас, 14; 1:1 – Фукс, 27; 2:1 – Марез, 59; 3:1 – Хаддлстоун, 90 (в свои ворота).

    Сток Сити – Мидлсбро – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 29; 2:0 – Арнаутович, 42.

    Суонси – Бернли – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Льоренте, 12; 1:1 – Грэй, 20 (с пенальти); 1:2 – Грэй, 61; 2:2 – Ольссон, 69; 3:2 – Льоренте, 90+2.

    Уотфорд – Саутгемптон – 3:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Дини, 4; 1:1 – Тадич, 28; 1:2 – Редмонд, 45; 2:2 – Окака, 79; 2:3 – Габбиадини, 83; 2:4 – Редмонд, 86; 3:4 – Ньянг, 90+4.

    Вест Бромвич – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Заха, 55; 0:2 – Таунсенд, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 19:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 4 марта 2017, 22:34

      Бля , а я думал , что только я заметил про......Н.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 4 марта 2017, 20:38

      Хахахахахааа, ну и заголовок!!!

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      Рейтинг: +14

      TAF 4 марта 2017, 20:11

      Видно плавили Раньери

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 20:00

      надеюсь, Лестер останется в АПЛ.. уж слишком жестко было бы вылететь после чемпионства...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > mihail200606 4 марта 2017, 21:58

      да нахрен таких пидоров,им место в пердиве.слили клавдею и им захорошело?уроды

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > himik2-62 4 марта 2017, 22:57

      ну значит захорошело... клаудио сам должен был понять ситуацию и вовремя уйти...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > mihail200606 4 марта 2017, 23:08

      ага шмейхель с варди позвонили шекспиру и грохнули дездемону(клавдею))))))))))

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