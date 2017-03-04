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АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу над «Халл Сити» и другие результаты

4 марта 2017, 19:53
8

В матче 27-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле одержал волевую победу над «Халл Сити» – 3:1. Таким образом, действующий чемпион Англии набрал 27 очков, но остался на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В других встречах тура «Сток Сити» обыграл «Мидлсбро» благодаря дублю Марко Арнаутовича, «Суонси» на последних минутах вырвал победу над «Бернли», «Саутгемптон» в гостях оказался сильнее «Уотфорда», «Вест Бромвич» дома потерпел поражение от «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Лестер – Халл Сити – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Клукас, 14; 1:1 – Фукс, 27; 2:1 – Марез, 59; 3:1 – Хаддлстоун, 90 (в свои ворота).

Сток Сити – Мидлсбро – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 29; 2:0 – Арнаутович, 42.

Суонси – Бернли – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Льоренте, 12; 1:1 – Грэй, 20 (с пенальти); 1:2 – Грэй, 61; 2:2 – Ольссон, 69; 3:2 – Льоренте, 90+2.

Уотфорд – Саутгемптон – 3:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Дини, 4; 1:1 – Тадич, 28; 1:2 – Редмонд, 45; 2:2 – Окака, 79; 2:3 – Габбиадини, 83; 2:4 – Редмонд, 86; 3:4 – Ньянг, 90+4.

Вест Бромвич – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Заха, 55; 0:2 – Таунсенд, 84.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Халл Сити Сток Сити Мидлсбро Суонси Бернли Уотфорд Саутгемптон Вест Бромвич Кристал Пэлас
Комментарии (8)
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mihail200606
1488646821
надеюсь, Лестер останется в АПЛ.. уж слишком жестко было бы вылететь после чемпионства...
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TAF
1488647496
Видно плавили Раньери
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Parham
1488649136
Хахахахахааа, ну и заголовок!!!
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Юрэс
1488656054
Бля , а я думал , что только я заметил про......Н.
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