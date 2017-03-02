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    Депутат Лебедев: «Пусть Кокорин катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь»

    Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением об инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Бедный парень Кокорин попался в очередной раз, а злопыхатели начали клеймить его позором. Миллионы граждан России ежедневно нарушают правила дорожного движения, но мы же не пишем про каждого. Теперь все призывают лишить Александра прав. Да, Кокорин не звезда российского футбола, но он член сборной России, у нас нет других.

    Так давайте оставим Кокорина в покое. Пусть катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь. Не вижу никакого повода, чтобы из этого что-то раздувать. Он не воровал, не убивал. Высказываю Кокорину слова поддержки, нужна будет юридическая помощь – готов буду оказать», – сказал Лебедев.

    Ранее футболист рассказал свою версию событий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2017 18:54
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +208

      Kurp 3 марта 2017, 15:11

      Вместе с Кокориным он и себя имеет ввиду. Вот такие ребята сидят у нас во
      власти, что папы, что сынки.

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      Рейтинг: +1608

      кто там 3 марта 2017, 10:27

      с этой страной все понятно.

      пора начинать искать возможности свалить от сюда. с такими *управленцами* народ простой не заживет.

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 2 марта 2017, 23:44

      А почему его не должны лишать??? Или у него свои законы как у тебя???!!! Если нарушил будь добр ответить, ведь миллионы граждан отвечают почему то, а он не должен... что футболисты что депутаты одно говно еще и пишут такое как язык поворачивается... А вот насчет личной жизни так она на это и называется личной чтобы об этом не кто не знал даун

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 2 марта 2017, 23:15

      в принципе, да, но публичный человек не должен вести себя как быдло и хам... но у нас такое общество и такой менталитет - ему не будет стыдно, а мы это воспримем как само собой разумеещееся..

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 марта 2017, 21:51

      Согласен. Пусть. Но если нарушил правила дорожного движения, пусть отвечает в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях, совершил преступление - в соответствии со статьей Уголовного кодекса. А если играть не может, пусть сидит на "банке"

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 марта 2017, 21:22

      А помните, как А. Беляков Аршавина цепанул? Хорошее дело для нашего футбола сделал.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 2 марта 2017, 21:22

      А у нас других нет в футболе потому что функционеры в футболе, такие бездари как Мудко и такие либералы как ты.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 марта 2017, 21:03

      Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста. И что испанцы? Лебедев-это вроде бы тот "пьяный депутат", который подставил Аршавина в свое время. Стал либеральнее.

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 2 марта 2017, 20:59

      Пусть делает что хочет, но когда играет за свой клуб и сборную он должен выкладываться на все 100% , а не как он на 1%...

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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 2 марта 2017, 20:54

      Господин Лебедев - у нас есть и лучше Кокорина , но слепое руководство их не видит. Особенно Мутко.

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