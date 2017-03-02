Депутат Лебедев: «Пусть Кокорин катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь»

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением об инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Бедный парень Кокорин попался в очередной раз, а злопыхатели начали клеймить его позором. Миллионы граждан России ежедневно нарушают правила дорожного движения, но мы же не пишем про каждого. Теперь все призывают лишить Александра прав. Да, Кокорин не звезда российского футбола, но он член сборной России, у нас нет других.

Так давайте оставим Кокорина в покое. Пусть катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь. Не вижу никакого повода, чтобы из этого что-то раздувать. Он не воровал, не убивал. Высказываю Кокорину слова поддержки, нужна будет юридическая помощь – готов буду оказать», – сказал Лебедев.

Ранее футболист рассказал свою версию событий.