Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Лебедев: «Пусть Кокорин катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь»

Депутат Лебедев: «Пусть Кокорин катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь»

2 марта 2017, 18:54
66

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением об инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Бедный парень Кокорин попался в очередной раз, а злопыхатели начали клеймить его позором. Миллионы граждан России ежедневно нарушают правила дорожного движения, но мы же не пишем про каждого. Теперь все призывают лишить Александра прав. Да, Кокорин не звезда российского футбола, но он член сборной России, у нас нет других.

Так давайте оставим Кокорина в покое. Пусть катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь. Не вижу никакого повода, чтобы из этого что-то раздувать. Он не воровал, не убивал. Высказываю Кокорину слова поддержки, нужна будет юридическая помощь – готов буду оказать», – сказал Лебедев.

Ранее футболист рассказал свою версию событий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (66)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1488470547
Думаю, господин Лебедев ведёт себя таким же образом в свободное от нелегкой "работы" в Думе время.
Ответить
Asbjorn
1488470591
Он общественная личность,на которого по идее должны равняться дети в дюсш-ах,и что своим поведением он показывает?как можно нихрена не делать и прожигать огромные суммы и нарушать правила,пусть хоть что делает,главное, чтобы об этом никто не знал, да и депутаты не далеко ушли
Ответить
diktatop
1488470890
Депутат забыл добавить что он так же живет)
Ответить
VVM1964
1488471237
" НЕТ , НАШЕ ! " ( К\Ф " БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ " - ЧТО ТОЖЕ СИМВОЛИЧНО )
Ответить
nik55
1488471711
Депутат Лебедев --но он член сборной России----тогда пусть тебя переедет на машине и гордись этим
Ответить
nik55
1488471876
Юрий Желудков: "Кокорин - бездарь, "Зениту" нужно расторгнуть с ним контракт"
Ответить
FanatSerj
1488473269
Такой же бездарь депутат, как Кокорин футболист, только языком работать и умеет.
Ответить
sochi-2013
1488474096
Лебедев, плати ему бабки из своего кармана, и пусть он делает все, тобою перечисленное- никто не станет обращать на него внимание. Даже, когда на встречке, въедет в лоб твоей машине.
Позор сборной и всему футбольному руководству, у которого такие незаменимые игроки.
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1488478927
А у нас других нет в футболе потому что функционеры в футболе, такие бездари как Мудко и такие либералы как ты.
Ответить
Федорыч-НН
1488480691
Согласен. Пусть. Но если нарушил правила дорожного движения, пусть отвечает в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях, совершил преступление - в соответствии со статьей Уголовного кодекса. А если играть не может, пусть сидит на "банке"
Ответить
Главные новости
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Все новости
Все новости
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
Вчера, 17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
Вчера, 16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
Вчера, 16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 16:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+