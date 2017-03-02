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    Луческу: «Лодыгин? Нет предпосылок, чтобы его менять»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что голкипер Юрий Лодыгин не потеряет места в основном составе команды после возобновления сезона РФПЛ. Напомним, зимой петербургский клуб приобрел во вратарскую линию Андрея Лунева.

    «Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Впереди много матчей. Все новички обязательно выйдут, в том числе и Цаллагов с Луневым», – сказал Луческу.

    В нынешнем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых пропустил восемь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2017 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 марта 2017, 16:26

      правильно-пусть дальше весилит..

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 2 марта 2017, 14:15

      Лодыгин чудит только... редко когда он надёжен...

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 2 марта 2017, 12:43

      Предпосылки есть,что тебя могут поменять.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > ильиных 2 марта 2017, 12:46

      от этого лучше ни кому не будет - если хотят достойное место занять

      -1
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      ...
      Рейтинг: +295

      ильиных > ijgjr 2 марта 2017, 12:48

      Ты о чем мой друг?

      0
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