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Луческу: «Лодыгин? Нет предпосылок, чтобы его менять»

2 марта 2017, 12:38
5

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что голкипер Юрий Лодыгин не потеряет места в основном составе команды после возобновления сезона РФПЛ. Напомним, зимой петербургский клуб приобрел во вратарскую линию Андрея Лунева.

«Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Впереди много матчей. Все новички обязательно выйдут, в том числе и Цаллагов с Луневым», – сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых пропустил восемь голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (5)
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ильиных
1488447827
Предпосылки есть,что тебя могут поменять.
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Andrering87
1488453319
Лодыгин чудит только... редко когда он надёжен...
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neofizer
1488461192
правильно-пусть дальше весилит..
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