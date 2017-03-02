Луческу: «Лодыгин? Нет предпосылок, чтобы его менять»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что голкипер Юрий Лодыгин не потеряет места в основном составе команды после возобновления сезона РФПЛ. Напомним, зимой петербургский клуб приобрел во вратарскую линию Андрея Лунева.

«Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Впереди много матчей. Все новички обязательно выйдут, в том числе и Цаллагов с Луневым», – сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых пропустил восемь голов.