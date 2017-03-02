Хуммельс может пропустить матч с «Кельном»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рискует пропустить матч 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Кельном», сообщает Sport1.de. Причиной тому послужила травма, полученная в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04» (3:0). В первом тайме Хуммельс почувствовал колющую боль в ягодице, что привело к замене в перерыве.

«Мне понадобится пара дней для того, чтобы вернуться в строй», – заявил после обследования футболист.

Напомним, что выездной матч с «Кельном» запланирован на 4 марта.