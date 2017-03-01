Кирилл Комбаров: «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» стабильностью»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал, чем его нынешняя команда отличается от предыдущих. Напомним, ранее 30-летний россиянин выступал за московские «Динамо» и «Торпедо».

«Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» тем, что это стабильная команда. Перед ней стоят большие задачи. Рад находиться здесь и сделаю все возможное, чтобы команда сохранила свои позиции в РФПЛ. 30 лет – серьезная дата для футболиста. Чувствую себя на 22, потому у меня все еще впереди.

Для нас идеальный сценарий – если мы выполним задачу до последнего тура. Если в последней игре будет решаться вопрос о сохранении места в РФПЛ, мы ляжем костьми, чтобы добиться нужного результата», – сказал Комбаров.

По итогам 17-ти туров «Арсенал» имеет на своем счету 12 очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.