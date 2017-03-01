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    Кирилл Комбаров: «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» стабильностью»

    Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал, чем его нынешняя команда отличается от предыдущих. Напомним, ранее 30-летний россиянин выступал за московские «Динамо» и «Торпедо».

    «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» тем, что это стабильная команда. Перед ней стоят большие задачи. Рад находиться здесь и сделаю все возможное, чтобы команда сохранила свои позиции в РФПЛ. 30 лет – серьезная дата для футболиста. Чувствую себя на 22, потому у меня все еще впереди.

    Для нас идеальный сценарий – если мы выполним задачу до последнего тура. Если в последней игре будет решаться вопрос о сохранении места в РФПЛ, мы ляжем костьми, чтобы добиться нужного результата», – сказал Комбаров.

    По итогам 17-ти туров «Арсенал» имеет на своем счету 12 очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2017 13:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 марта 2017, 00:03

      Через пару дней посмотрим в Оренбурге...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 16:06

      Помню как братья дебютировали в Динамо - надежда Российского футбола! И ничего! Ему 30.Аминь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      6pbIH 1 марта 2017, 15:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он имел в виду позицию в РФПЛ!

      -6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 марта 2017, 14:01

      "сделаю все возможное, чтобы команда сохранила свои позиции"
      15-е место сохранило? Добрый малый))

      2
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