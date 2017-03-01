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  • Кирилл Комбаров: «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» стабильностью»

Кирилл Комбаров: «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» стабильностью»

1 марта 2017, 13:54
4

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал, чем его нынешняя команда отличается от предыдущих. Напомним, ранее 30-летний россиянин выступал за московские «Динамо» и «Торпедо».

«Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» тем, что это стабильная команда. Перед ней стоят большие задачи. Рад находиться здесь и сделаю все возможное, чтобы команда сохранила свои позиции в РФПЛ. 30 лет – серьезная дата для футболиста. Чувствую себя на 22, потому у меня все еще впереди.

Для нас идеальный сценарий – если мы выполним задачу до последнего тура. Если в последней игре будет решаться вопрос о сохранении места в РФПЛ, мы ляжем костьми, чтобы добиться нужного результата», – сказал Комбаров.

По итогам 17-ти туров «Арсенал» имеет на своем счету 12 очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Торпедо Комбаров Кирилл
Комментарии (4)
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FanatSerj
1488366095
"сделаю все возможное, чтобы команда сохранила свои позиции" 15-е место сохранило? Добрый малый))
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6pbIH
1488370451
Он имел в виду позицию в РФПЛ!
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Gullit 76
1488373587
Помню как братья дебютировали в Динамо - надежда Российского футбола! И ничего! Ему 30.Аминь.
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пряник929
1488402188
Через пару дней посмотрим в Оренбурге...
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