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  • Гилерме: «Мне понравился Селихов, он хорошо играет и в рамке, и на выходах, и ногами»

Гилерме: «Мне понравился Селихов, он хорошо играет и в рамке, и на выходах, и ногами»

28 февраля 2017, 22:46
4

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме выделил своего коллегу по амплуа и национальной команде Александра Селихова. По его словам, страж ворот «Спартака» обладает хорошими вратарскими навыками.

– Что-то изменилось во вратарской кухне с приходом Станислава Черчесова, усилилась ли конкуренция?

– Одно могу сказать: конкуренция сохраняется на высоком уровне. Но меняется школа, люди. Вот новое имя – Селихов. Понравился вратарь. И как в рамке себя ведет, и как на выходах играет, и как здорово ногами... Сейчас на это обращают внимание. Для будущего это очень хороший вратарь.

Напомним, 22-летний Селихов перешел в «Спартак» из «Урала» в минувшее трансферное окно. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 17-ти матчах, пропустив 12 голов.

Источник: ФК «Локомотив»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Россия Гилерме Селихов Александр
Комментарии (4)
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Gazelvagen877
1488311897
Точнее из Амкара,дятел
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alexidj
1488313656
Все об Урале теперь везде пишут..Даже там где не надо))
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brainstrike
1488314665
Из Амкара..)))
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VGreen
1488360809
Бомбардир ваще хуй забил, раньше хоть исправляли опечатки и ошибки, а ща даже грубые ошибки так и остаются:) и кстати, какие они "коллеги по национальной команде"? Гилерме при Черчесове точно не вызывался, а вот Селихов не помню...
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