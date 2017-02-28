Гилерме: «Мне понравился Селихов, он хорошо играет и в рамке, и на выходах, и ногами»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме выделил своего коллегу по амплуа и национальной команде Александра Селихова. По его словам, страж ворот «Спартака» обладает хорошими вратарскими навыками.

– Что-то изменилось во вратарской кухне с приходом Станислава Черчесова, усилилась ли конкуренция?

– Одно могу сказать: конкуренция сохраняется на высоком уровне. Но меняется школа, люди. Вот новое имя – Селихов. Понравился вратарь. И как в рамке себя ведет, и как на выходах играет, и как здорово ногами... Сейчас на это обращают внимание. Для будущего это очень хороший вратарь.

Напомним, 22-летний Селихов перешел в «Спартак» из «Урала» в минувшее трансферное окно. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 17-ти матчах, пропустив 12 голов.