Бернардески попал в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Федерико Бернардески. Как утверждает La Stampa, туринский клуб хочет приобрести 23-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство «Фиорентины» планирует продлить контракт с форвардом и прописать в новом соглашение игрока отступные в размере 100 миллионов евро.

В услугах футболиста также заинтересованы «Милан», «Интер» и «Челси».

В нынешнем розыгрыше Серии А Бернардески забил десять голов и сделал четыре результативных паса в 23 матчах.