Мутко назвал переход Могилевца в «Ростов» самым впечатляющим трансфером зимы в РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что на него произвел впечатление переход полузащитника Павла Могилевца из «Зенита» в «Ростов», состоявшийся вчера, в последний день трансферного окна в России. По информации СМИ, срок соглашения 24-летнего футболиста с желто-синими составит три года.

«Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в «Ростов».

Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные», – сказал Мутко.

В нынешнем сезоне Могилевец принял участие лишь в двух поединках – в РФПЛ и Кубке России.