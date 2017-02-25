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  • Мутко назвал переход Могилевца в «Ростов» самым впечатляющим трансфером зимы в РФПЛ

Мутко назвал переход Могилевца в «Ростов» самым впечатляющим трансфером зимы в РФПЛ

25 февраля 2017, 17:40
6

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что на него произвел впечатление переход полузащитника Павла Могилевца из «Зенита» в «Ростов», состоявшийся вчера, в последний день трансферного окна в России. По информации СМИ, срок соглашения 24-летнего футболиста с желто-синими составит три года.

«Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в «Ростов».

Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные», – сказал Мутко.

В нынешнем сезоне Могилевец принял участие лишь в двух поединках – в РФПЛ и Кубке России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Могилевец Павел Мутко Виталий
Комментарии (6)
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policepnz
1488034025
совсем мозг на корпаративах залил!
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paparazzi-kazan
1488035032
Бердыев его научит в футбол играть.
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ilichkadr
1488037087
Паша сделал правильный выбор, успехов ему!
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Юрэс
1488037623
Самым ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ !?!?!!!!! Я в АХЕРЕ! !!?
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Измайловский Кочегар
1488038679
Фиг с Мутко. Но раз взяли в Ростов, значит Бердыев надеется сделать из него неплохого футболиста. Дай бог, как говорится.
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REAL DEN !!!
1488039050
вааах
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