«Рома» не будет выкупать Вермалена у «Барселоны» и вернет футболиста в Испанию по окончании сезона

Защитник «Барселоны» Томас Вермален, на правах аренды выступающий за «Рому», вернется в каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, римляне имеют право выкупа 31-летнего бельгийца, однако не станут им пользоваться.

Напомним, футболист перешел в римский клуб на правах аренды прошлым летом. В нынешнем сезоне Вермален провел за «Рому» в Серии А семь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.

В «Барселону» защитник перешел летом 2014 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до середины 2019 года.