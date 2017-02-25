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  • «Рома» не будет выкупать Вермалена у «Барселоны» и вернет футболиста в Испанию по окончании сезона

«Рома» не будет выкупать Вермалена у «Барселоны» и вернет футболиста в Испанию по окончании сезона

25 февраля 2017, 17:15

Защитник «Барселоны» Томас Вермален, на правах аренды выступающий за «Рому», вернется в каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, римляне имеют право выкупа 31-летнего бельгийца, однако не станут им пользоваться.

Напомним, футболист перешел в римский клуб на правах аренды прошлым летом. В нынешнем сезоне Вермален провел за «Рому» в Серии А семь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.

В «Барселону» защитник перешел летом 2014 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до середины 2019 года.

Источник: Skysports
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Рома Вермален Томас
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