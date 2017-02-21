Александр Кержаков: «Надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что в игре сборной России вряд ли произойдут глобальные изменения за то время, которое осталось до Кубка конфедераций. Тем не менее, 34-летний футболист надеется на попадание национальной команды в финал турнира.

«Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остается как патриотам верить и болеть за команду. Надеюсь, увидим сборную в финале», – сказал Кержаков.

Напомним, россияне сыграют в группе А вместе со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Квартет В составили Чили, Германия, Австралия и Камерун. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.