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  • Александр Кержаков: «Надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций»

Александр Кержаков: «Надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций»

21 февраля 2017, 21:24
11

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что в игре сборной России вряд ли произойдут глобальные изменения за то время, которое осталось до Кубка конфедераций. Тем не менее, 34-летний футболист надеется на попадание национальной команды в финал турнира.

«Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остается как патриотам верить и болеть за команду. Надеюсь, увидим сборную в финале», – сказал Кержаков.

Напомним, россияне сыграют в группе А вместе со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Квартет В составили Чили, Германия, Австралия и Камерун. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Зенит Кержаков Александр
Комментарии (11)
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roman230582
1487702317
На судей только можно надеться
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lekseij2007
1487702931
Саша, нашу сборную допустили до турнира как хозяйку, но не до финала.
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Юрэс
1487703303
Какой НАХ финал !?? 1 е Место ! ХА ХА ХА !!! (а что , а вдруг)
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Dellleone
1487703386
Да уж ну и фантазер
Ответить
forward33
1487703541
Пока по игре на выход из группы на играть не могут
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АлёшкА91
1487703588
и зенит обладатель ЛЕ 2017)))
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Georg 07 rus
1488199890
Надейся)))только пока кокорины дзюбы и шатовы миллионы получают,не будет финалов с Россией!!!
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nik55
1488202186
увидим сборную России в финале дворового чемпионата
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Tostao
1488207477
Да, да, в финале, на трибуне.
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Gullit 76
1488484118
Скорее в жопе негра.
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