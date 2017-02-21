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    Александр Кержаков: «Надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что в игре сборной России вряд ли произойдут глобальные изменения за то время, которое осталось до Кубка конфедераций. Тем не менее, 34-летний футболист надеется на попадание национальной команды в финал турнира.

    «Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остается как патриотам верить и болеть за команду. Надеюсь, увидим сборную в финале», – сказал Кержаков.

    Напомним, россияне сыграют в группе А вместе со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Квартет В составили Чили, Германия, Австралия и Камерун. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 21:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 22:48

      Скорее в жопе негра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 27 февраля 2017, 17:57

      Да, да, в финале, на трибуне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 27 февраля 2017, 16:29

      увидим сборную России в финале дворового чемпионата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 27 февраля 2017, 15:51

      Надейся)))только пока кокорины дзюбы и шатовы миллионы получают,не будет финалов с Россией!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 21 февраля 2017, 21:59

      и зенит обладатель ЛЕ 2017)))

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 21 февраля 2017, 21:59

      Пока по игре на выход из группы на играть не могут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 21 февраля 2017, 21:58

      Фантазёр так фантазёр

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 февраля 2017, 21:56

      Да уж ну и фантазер

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 февраля 2017, 21:55

      Какой НАХ финал !?? 1 е Место ! ХА ХА ХА !!! (а что , а вдруг)

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 февраля 2017, 21:48

      Саша, нашу сборную допустили до турнира как хозяйку, но не до финала.

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