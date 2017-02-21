Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев: «Надо достойно провести Кубок конфедераций, а потом думать о чемпионате мира»

Акинфеев: «Надо достойно провести Кубок конфедераций, а потом думать о чемпионате мира»

21 февраля 2017, 11:28
5

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев считает, что сначала национальная команда должна сконцентрироваться на матчах предстоящего Кубка конфедераций, а уже затем думать о домашнем чемпионате мира.

«Не буду думать ни за кого и не хочу думать. Сейчас надо провести Кубок конфедераций, сыграть там достойно, а потом думать о чемпионате мира. На чемпионате мира могу оказаться совсем другие люди, совсем другие игроки, вратари. Поэтому глупо загадывать на полтора года вперед, и даже делать этого не буду. Не хочу забивать мозги информацией, которая сейчас мне совершенно не нужна», — сказал Акинфеев.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: Бобсоккер
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Болельщик Реал Мадрида
1487667502
О Боже мой, опять он за свое! О каком достоинстве он говорит, кто нибудь в курсе? С кем он воощбе собрался его проводить? Сборная России, это сборная пенсионеров во главе с Березуцкими и Комбаровым и "футбольными калеками" в виде Дзюбы и Кокорина. Попадись нам на кубке, Бельгия или Уэльс, эту сбоную, по очереди сначала Дрис Мертенс загоняет в одиночку, плюс Эден Азар, не против поиздеваттся над "пенсионерами" а потом еще и Бэйл уработает. Вот тебе совет Игорь, поставь в ворота, рядом с собой, несколько мешков с картошкой. Так хотя бы у тебя будет шанс, по-миниму пропустить голов, потому, что оборона тебе не поможет, а атака и подавно, Кокошу и зюбу, Компани, Ардервирельд, Фертомген с Фелайни, сожрут и не подавятся!
Ответить
Nikiforof
1487667836
Для меня уже будет положительный результат, если я увижу от вас желание и 100 % отдачу на каждом участке поля. Нужно показать что вы футболисты - чет много я от вас хочу.
Ответить
Asbjorn
1487668443
Что бы достойно выступать,нужно желание,а у нас не хотят играть,хотят только деньги получать
Ответить
Georg 07 rus
1488199930
И в раме нормально стоять!!!А не думать о бабле!
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
2
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
6
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
2
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
11
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+