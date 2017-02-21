Акинфеев: «Надо достойно провести Кубок конфедераций, а потом думать о чемпионате мира»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев считает, что сначала национальная команда должна сконцентрироваться на матчах предстоящего Кубка конфедераций, а уже затем думать о домашнем чемпионате мира.

«Не буду думать ни за кого и не хочу думать. Сейчас надо провести Кубок конфедераций, сыграть там достойно, а потом думать о чемпионате мира. На чемпионате мира могу оказаться совсем другие люди, совсем другие игроки, вратари. Поэтому глупо загадывать на полтора года вперед, и даже делать этого не буду. Не хочу забивать мозги информацией, которая сейчас мне совершенно не нужна», — сказал Акинфеев.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

