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    Акинфеев: «Надо достойно провести Кубок конфедераций, а потом думать о чемпионате мира»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев считает, что сначала национальная команда должна сконцентрироваться на матчах предстоящего Кубка конфедераций, а уже затем думать о домашнем чемпионате мира.

    «Не буду думать ни за кого и не хочу думать. Сейчас надо провести Кубок конфедераций, сыграть там достойно, а потом думать о чемпионате мира. На чемпионате мира могу оказаться совсем другие люди, совсем другие игроки, вратари. Поэтому глупо загадывать на полтора года вперед, и даже делать этого не буду. Не хочу забивать мозги информацией, которая сейчас мне совершенно не нужна», — сказал Акинфеев.

    Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: Бобсоккер

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    21.02.2017 11:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 27 февраля 2017, 15:52

      И в раме нормально стоять!!!А не думать о бабле!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 февраля 2017, 12:14

      Что бы достойно выступать,нужно желание,а у нас не хотят играть,хотят только деньги получать

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 21 февраля 2017, 12:03

      Для меня уже будет положительный результат, если я увижу от вас желание и 100 % отдачу на каждом участке поля. Нужно показать что вы футболисты - чет много я от вас хочу.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 11:58

      О Боже мой, опять он за свое! О каком достоинстве он говорит, кто нибудь в курсе? С кем он воощбе собрался его проводить? Сборная России, это сборная пенсионеров во главе с Березуцкими и Комбаровым и "футбольными калеками" в виде Дзюбы и Кокорина. Попадись нам на кубке, Бельгия или Уэльс, эту сбоную, по очереди сначала Дрис Мертенс загоняет в одиночку, плюс Эден Азар, не против поиздеваттся над "пенсионерами" а потом еще и Бэйл уработает. Вот тебе совет Игорь, поставь в ворота, рядом с собой, несколько мешков с картошкой. Так хотя бы у тебя будет шанс, по-миниму пропустить голов, потому, что оборона тебе не поможет, а атака и подавно, Кокошу и зюбу, Компани, Ардервирельд, Фертомген с Фелайни, сожрут и не подавятся!

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus > Болельщик Реал Мадрида 27 февраля 2017, 15:53

      Неплохо сказано)))Что им за сборную играть?Когда они в зеньке и т.п получают миллионы)))

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