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ЦСКА подписал новый контракт с Жамалетдиновым

20 февраля 2017, 17:45
8

ЦСКА пролонгировал соглашение с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Новый договор с футболистом, выступающим за молодежный состав красно-синих, рассчитан на 3,5 года.

Дебют 19-летнего игрока за основу армейцев состоялся в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2), в котором он вышел на замену и провел на поле 14 с минут.

В текущем розыгрыше молодежного чемпионата России Жамалетдинов записал в свой актив 12 голов в 17-ти встречах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур
Комментарии (8)
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84aivengo
1487603175
головин,чалов.... прогрессируйте....
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Elect
1487605613
Давайте ребята! Мы верим вас!!!!
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bset
1487605724
"4 дней назад". Норм новость
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procx
1487606336
Знаменитая фамилия
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artem 81
1487608745
Да я видел этих школьников выпускали в матче с Енисеюшкой, толку не будет походу.
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Cant Stop
1487617527
главное чтоб КПД только росло
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lex_ex
1487630487
Показывай классную игру!
Ответить
pegas1276
1487653085
удачи и закрепиться в основе, и побольше голов ...
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