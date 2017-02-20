ЦСКА подписал новый контракт с Жамалетдиновым

ЦСКА пролонгировал соглашение с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Новый договор с футболистом, выступающим за молодежный состав красно-синих, рассчитан на 3,5 года.

Дебют 19-летнего игрока за основу армейцев состоялся в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2), в котором он вышел на замену и провел на поле 14 с минут.

В текущем розыгрыше молодежного чемпионата России Жамалетдинов записал в свой актив 12 голов в 17-ти встречах.