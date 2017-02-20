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    ЦСКА подписал новый контракт с Жамалетдиновым

    ЦСКА пролонгировал соглашение с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Новый договор с футболистом, выступающим за молодежный состав красно-синих, рассчитан на 3,5 года.

    Дебют 19-летнего игрока за основу армейцев состоялся в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2), в котором он вышел на замену и провел на поле 14 с минут.

    В текущем розыгрыше молодежного чемпионата России Жамалетдинов записал в свой актив 12 голов в 17-ти встречах.

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    Источник: Instagram

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    20.02.2017 17:45
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 21 февраля 2017, 07:58

      удачи и закрепиться в основе, и побольше голов ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 21 февраля 2017, 01:41

      Показывай классную игру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 февраля 2017, 22:05

      главное чтоб КПД только росло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 20 февраля 2017, 19:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да я видел этих школьников выпускали в матче с Енисеюшкой, толку не будет походу.

      -5
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      Рейтинг: +15

      procx 20 февраля 2017, 18:58

      Знаменитая фамилия

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 февраля 2017, 18:48

      "4 дней назад". Норм новость

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 20 февраля 2017, 18:46

      Давайте ребята! Мы верим вас!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2017, 18:06

      головин,чалов.... прогрессируйте....

      2
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