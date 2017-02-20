Житнев из-за травмы пропустит остаток сбора «Кубани» на Кипре

Форвард «Кубани» Максим Житнев вынужден будет пропустить остаток зарубежного сбора команды, который желто-зеленые проводят на Кипре. Футболист получил травму в ходе товарищеского матча с «Чертаново».

«Житнев получил повреждение в ходе встречи Кубка ФНЛ с командой «Чертаново». После первоначальной диагностики в медицинском центре Ларнаки было принято решение отправить игрока в Краснодар для углубленного обследования и постановки окончательного диагноза. По его результатам, у Максима диагностировано повреждение сухожильной части полуперепончатой мышцы и медиальной головки трехглавой мышцы правой голени. До приезда команды игрок будет восстанавливаться в Краснодаре под руководством реабилитолога. Срок возвращения при повреждениях подобного рода составляет около трех недель», – рассказал руководитель медицинской службы клуба Александр Линский.

В текущем сезоне первенства ФНЛ 26-летний футболист провел в составе «Кубани» 15 матчей, в которых забил два гола.