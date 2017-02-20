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    Житнев из-за травмы пропустит остаток сбора «Кубани» на Кипре

    Форвард «Кубани» Максим Житнев вынужден будет пропустить остаток зарубежного сбора команды, который желто-зеленые проводят на Кипре. Футболист получил травму в ходе товарищеского матча с «Чертаново».

    «Житнев получил повреждение в ходе встречи Кубка ФНЛ с командой «Чертаново». После первоначальной диагностики в медицинском центре Ларнаки было принято решение отправить игрока в Краснодар для углубленного обследования и постановки окончательного диагноза. По его результатам, у Максима диагностировано повреждение сухожильной части полуперепончатой мышцы и медиальной головки трехглавой мышцы правой голени. До приезда команды игрок будет восстанавливаться в Краснодаре под руководством реабилитолога. Срок возвращения при повреждениях подобного рода составляет около трех недель», – рассказал руководитель медицинской службы клуба Александр Линский.

    В текущем сезоне первенства ФНЛ 26-летний футболист провел в составе «Кубани» 15 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ФК «Кубань»

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    20.02.2017 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 20 февраля 2017, 14:32

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