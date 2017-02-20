Форвард «Шахтера» Густаво Бланко Лещук готов выступать за сборную Украины в том случае, если ему не дадут шанса выступить в национальной команде Аргентины.

«Я хочу играть за сборную Украины, очень хочу этого. Но это произойдет в том случае, если у меня не будет шанса сыграть за Аргентину.

Наверное, какая-то невидимая связь с Украиной существует, ведь у меня были также предложения из Колумбии, Испании и Бразилии, но моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе», – приводит слова Бланко Лещука SportАrena.

Напомним, что в «Шахтер» Бланко-Лещук перешел в январе 2017 года.