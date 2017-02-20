Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бланко Лещук готов выступать за сборную Украины

    Форвард «Шахтера» Густаво Бланко Лещук готов выступать за сборную Украины в том случае, если ему не дадут шанса выступить в национальной команде Аргентины.

    «Я хочу играть за сборную Украины, очень хочу этого. Но это произойдет в том случае, если у меня не будет шанса сыграть за Аргентину.

    Наверное, какая-то невидимая связь с Украиной существует, ведь у меня были также предложения из Колумбии, Испании и Бразилии, но моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе», – приводит слова Бланко Лещука SportАrena.

    Напомним, что в «Шахтер» Бланко-Лещук перешел в январе 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2017 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 23 февраля 2017, 13:37

      Только пришел и хочешь играть за сборную Украины?? странно. Хотя мб семья знакома со многими людьми из Украины + с теми Аргентинцами кто был ( играл) в клубах Украины..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11