Только пришел и хочешь играть за сборную Украины?? странно. Хотя мб семья знакома со многими людьми из Украины + с теми Аргентинцами кто был ( играл) в клубах Украины..
Форвард «Шахтера» Густаво Бланко Лещук готов выступать за сборную Украины в том случае, если ему не дадут шанса выступить в национальной команде Аргентины.
«Я хочу играть за сборную Украины, очень хочу этого. Но это произойдет в том случае, если у меня не будет шанса сыграть за Аргентину.
Наверное, какая-то невидимая связь с Украиной существует, ведь у меня были также предложения из Колумбии, Испании и Бразилии, но моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе», – приводит слова Бланко Лещука SportАrena.
Напомним, что в «Шахтер» Бланко-Лещук перешел в январе 2017 года.