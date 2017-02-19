Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Наполи» в гостях обыграл «Кьево» и другие матчи

    Завершились четыре матча 25-го тура чемпионата Италии. «Наполи» на выезде выиграл у «Кьево», «Пескара» дома разгромила «Дженоа», «Сампдория» разошлась миром с «Кальяри», а «Сассуоло» одержал волевую победу над «Удинезе».

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Кьево – Наполи – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Инсинье, 31; 0:2 – Гамшик, 38; 0:3 – Зелински, 58; 1:3 – Меджиорини, 72.

    Пескара – Дженоа – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Орбан, 5 (в свои ворота); 2:0 – Капрари, 19; 3:0 – Бенали, 31; 4:0 – Капрари, 81; 5:0 – Черри, 87.

    Сампдория – Кальяри – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Исла, 6; 1:1 – Квальярелла, 22.

    Удинезе – Сассуоло – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фофана, 7; 1:1 – Дефрель, 70; 1:2 – Дефрель, 79.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2017 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11