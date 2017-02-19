Серия А. «Наполи» в гостях обыграл «Кьево» и другие матчи

Завершились четыре матча 25-го тура чемпионата Италии. «Наполи» на выезде выиграл у «Кьево», «Пескара» дома разгромила «Дженоа», «Сампдория» разошлась миром с «Кальяри», а «Сассуоло» одержал волевую победу над «Удинезе».

Италия. Серия А. 25-й тур

Кьево – Наполи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Инсинье, 31; 0:2 – Гамшик, 38; 0:3 – Зелински, 58; 1:3 – Меджиорини, 72.

Пескара – Дженоа – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Орбан, 5 (в свои ворота); 2:0 – Капрари, 19; 3:0 – Бенали, 31; 4:0 – Капрари, 81; 5:0 – Черри, 87.

Сампдория – Кальяри – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Исла, 6; 1:1 – Квальярелла, 22.

Удинезе – Сассуоло – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фофана, 7; 1:1 – Дефрель, 70; 1:2 – Дефрель, 79.

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