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    Павлюченко: «Трудно сказать, как я начну чемпионат. Время покажет»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко подвел итоги сборов, а также поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России. Форвард признался, что не знает, как екатеринбургская команда будет выступать в оставшихся матчах РФПЛ.

    – Вы провели за свою карьеру много сборов. Нынешний чем-то отличается от предыдущих?

    – В принципе, нет. Они практически одинаковые. Двухразовые занятия, много товарищеских матчей... Сборы все одинаковые. Это тяжелая работа, и футболисты сборы не любят, потому что мы много бегаем, прыгаем, трудимся, но мы понимаем, что готовимся к чемпионату. Как проведешь сборы, так выступишь и в чемпионате, поэтому стиснув зубы нужно работать. Осталась неделька, и начинается чемпионат.

    – Насколько вы готовы к чемпионату в функциональном плане?

    – В последних матчах играл по 90 минут, физически чувствовал себя нормально. Трудно сказать, как я начну чемпионат. Время покажет, как мы тренировались и чему научились. Сейчас трудно сказать, как мы будем смотреться.

    В нынешнем сегодня чемпионата России Павлюченко забил три гола в 16 матчах.

    Источник: ФК «Урал»

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    19.02.2017 17:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 17:44

      Павлуша, тебе Бог дал талант, который не каждому кубанскому мальчишке даётся.... И куда ты его дел...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > ribavadim 19 февраля 2017, 20:32

      К сожалению прогадил!

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