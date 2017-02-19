Павлюченко: «Трудно сказать, как я начну чемпионат. Время покажет»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко подвел итоги сборов, а также поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России. Форвард признался, что не знает, как екатеринбургская команда будет выступать в оставшихся матчах РФПЛ.

– Вы провели за свою карьеру много сборов. Нынешний чем-то отличается от предыдущих?

– В принципе, нет. Они практически одинаковые. Двухразовые занятия, много товарищеских матчей... Сборы все одинаковые. Это тяжелая работа, и футболисты сборы не любят, потому что мы много бегаем, прыгаем, трудимся, но мы понимаем, что готовимся к чемпионату. Как проведешь сборы, так выступишь и в чемпионате, поэтому стиснув зубы нужно работать. Осталась неделька, и начинается чемпионат.

– Насколько вы готовы к чемпионату в функциональном плане?

– В последних матчах играл по 90 минут, физически чувствовал себя нормально. Трудно сказать, как я начну чемпионат. Время покажет, как мы тренировались и чему научились. Сейчас трудно сказать, как мы будем смотреться.

В нынешнем сегодня чемпионата России Павлюченко забил три гола в 16 матчах.