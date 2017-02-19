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    Форлан считает, что «Барселона» способна отыграть у «ПСЖ» четыре мяча

    Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан назвал причину крупного поражения «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ».

    «Барселона» постоянно находится под давлением. Как мне кажется, именно это и повлияло на игру каталонцев в Париже. Болельщики привыкли к победам сине-гранатовых, поэтому воспринимают их выигранные трофеи как нечто обыкновенное.

    Если кто и способен отыграть такой гандикап, то это «Барселона». Думаю, нас ждет классный ответный матч», – сказал Форлан.

    Напомним, что первая встреча между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу «ПСЖ». Ответная игра пройдет в Барселоне 8 марта.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.02.2017 13:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -92

      Raxor 19 февраля 2017, 17:13

      да как же достали разговоры что барса сможет отыграть, хрен что сможет барса, как бы не высосала и во втором матче, как это было в 2013 году!!!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 19 февраля 2017, 15:58

      Ой,ли)

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 февраля 2017, 14:11

      Как ПСЖ забил, так и БАРСА сможет!!! 5:0

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 февраля 2017, 14:09

      Поможет только две красной карточки!

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      Рейтинг: +295

      ильиных 19 февраля 2017, 13:44

      думаю ты не прав.

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