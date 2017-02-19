Форлан считает, что «Барселона» способна отыграть у «ПСЖ» четыре мяча

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан назвал причину крупного поражения «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ».

«Барселона» постоянно находится под давлением. Как мне кажется, именно это и повлияло на игру каталонцев в Париже. Болельщики привыкли к победам сине-гранатовых, поэтому воспринимают их выигранные трофеи как нечто обыкновенное.

Если кто и способен отыграть такой гандикап, то это «Барселона». Думаю, нас ждет классный ответный матч», – сказал Форлан.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу «ПСЖ». Ответная игра пройдет в Барселоне 8 марта.