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    Алвес: «Каталонской машине по силам отыграться после 0:4 в Париже»

    Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес, защищающий в настоящее время цвета «Ювентуса», отметил, что сине-гранатовые не утратили шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В среду каталонцы потерпели в Париже сокрушительное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала.

    «Барселоне» будет невероятно сложно вернуться в игру. Но это обусловлено скорее силой «ПСЖ», нежели несостоятельностью каталонцев сделать это. Парижане действуют с давлением и прессингом, не позволяя играть.

    Хочется, чтобы сине-гранатовые всегда демонстрировали ту игру, которую умеют. Это футбол, здесь может произойти все, что угодно. Если кому-то и по силам отыграться с 0:4, то это каталонской машине», – сказал Алвес.

    Ответный поединок пройдет в среду, 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Sport.es

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    18.02.2017 13:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8

      500/\500 21 февраля 2017, 21:00

      нет сынок это фантастика!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 12:56

      Ох мечты мои мечты!......нюхает цветы!Если начали сплав,то какой смысл отыгрываться?Да и ПСЖ не мальчики для битья.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2017, 14:04

      Спрашивают если ПСЖ забил 4 гола то почему Барса не сможет этого?
      А я спрашиваю , если ПСЖ забил 4 гола в Париже то почему не сможет этого сделать в Каталонии?

      0
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      Рейтинг: +15

      krsksector 19 февраля 2017, 06:38

      Сейчас в Испанию приедут, выйдут на поле и 6:0!!! Все обрадуются! Итого 10:0! )))

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 18 февраля 2017, 16:50

      По каким там силам? Неймар же сказал что шансов 1%, а он мужик! Мужик сказал - мужик сделал!

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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 февраля 2017, 16:12

      Эмери поставит парижский автобус и капут

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 18 февраля 2017, 15:47

      Псж смог забить 4, почему это Барса не сможет ? Они должны быть готовы) Все возможно)

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 февраля 2017, 15:07

      Нет, Дани, не по силам

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 февраля 2017, 14:27

      при нынишних расскладах Барсе 0-4 не отыграть никак!!!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 февраля 2017, 14:04

      Это вам не с Осасуной играть,у ПСЖ сейчас расцвет.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Pourport 18 февраля 2017, 14:09

      Счет 4-1 будет,и похоронка гранатовым,вот увидите)

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