Алвес: «Каталонской машине по силам отыграться после 0:4 в Париже»

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес, защищающий в настоящее время цвета «Ювентуса», отметил, что сине-гранатовые не утратили шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В среду каталонцы потерпели в Париже сокрушительное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала.

«Барселоне» будет невероятно сложно вернуться в игру. Но это обусловлено скорее силой «ПСЖ», нежели несостоятельностью каталонцев сделать это. Парижане действуют с давлением и прессингом, не позволяя играть.

Хочется, чтобы сине-гранатовые всегда демонстрировали ту игру, которую умеют. Это футбол, здесь может произойти все, что угодно. Если кому-то и по силам отыграться с 0:4, то это каталонской машине», – сказал Алвес.

Ответный поединок пройдет в среду, 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.