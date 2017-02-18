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  • Алвес: «Каталонской машине по силам отыграться после 0:4 в Париже»

Алвес: «Каталонской машине по силам отыграться после 0:4 в Париже»

18 февраля 2017, 13:52
14

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес, защищающий в настоящее время цвета «Ювентуса», отметил, что сине-гранатовые не утратили шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В среду каталонцы потерпели в Париже сокрушительное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала.

«Барселоне» будет невероятно сложно вернуться в игру. Но это обусловлено скорее силой «ПСЖ», нежели несостоятельностью каталонцев сделать это. Парижане действуют с давлением и прессингом, не позволяя играть.

Хочется, чтобы сине-гранатовые всегда демонстрировали ту игру, которую умеют. Это футбол, здесь может произойти все, что угодно. Если кому-то и по силам отыграться с 0:4, то это каталонской машине», – сказал Алвес.

Ответный поединок пройдет в среду, 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Алвес Дани
Комментарии (14)
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Pourport
1487415871
Это вам не с Осасуной играть,у ПСЖ сейчас расцвет.
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VVM1964
1487417410
ПОКА ЭТО НИКОМУ НЕ УДАВАЛАСЬ . НО " НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ "
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MrVanes-Zenit
1487419631
Нет, Дани, не по силам
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Mr Abdullaev
1487422047
Псж смог забить 4, почему это Барса не сможет ? Они должны быть готовы) Все возможно)
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tilvan
1487423532
Эмери поставит парижский автобус и капут
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kella
1487425815
По каким там силам? Неймар же сказал что шансов 1%, а он мужик! Мужик сказал - мужик сделал!
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krsksector
1487475509
Сейчас в Испанию приедут, выйдут на поле и 6:0!!! Все обрадуются! Итого 10:0! )))
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nelez
1487502241
Спрашивают если ПСЖ забил 4 гола то почему Барса не сможет этого? А я спрашиваю , если ПСЖ забил 4 гола в Париже то почему не сможет этого сделать в Каталонии?
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Gullit 76
1487671016
Ох мечты мои мечты!......нюхает цветы!Если начали сплав,то какой смысл отыгрываться?Да и ПСЖ не мальчики для битья.
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500/\500
1487700047
нет сынок это фантастика!
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