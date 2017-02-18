Дафф уверен, что ЧМ-2018, несмотря ни на что, должен пройти в России

Экс-хавбек сборной Ирландии Дэмьен Дафф высказал мнение насчет фильма канала BBC о российских болельщиках-хулиганах на Евро-2016, а также подчеркнул, что чемпионат мира-2018 года должен пройти там, где и должен был изначально – в России.

«Многие годы футбольные хулиганы являются негативной стороной футбола любой страны, не только Великобритании или России. Увы, без этого явления не обойтись. Я был на чемпионате Европы во Франции. Я был в ужасе от того, что видел. Люди боялись за себя, за свои семьи, когда находились на улице вместе с фанатами. Надеюсь, что во время чемпионата мира в России такое не повторится и полиция будет на корню пресекать любые попытки подобного хулиганского поведения.

Нужно ли лишать Россию права на проведение чемпионата мира, о чем регулярно трубят некоторые зарубежные СМИ? Я поддерживаю такое мнение – чемпионат мира 2018 года должен пройти в России. Я люблю вашу страну, она заслужила этот турнир. У России богатая футбольная история, замечательные стадионы. Для меня, скорее, удивительно, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Вот этого я не понимаю, как и другие футбольные специалисты. Это странно. Я с удовольствием приеду в Россию на чемпионат мира», – сказал Дафф.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.