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    Дафф уверен, что ЧМ-2018, несмотря ни на что, должен пройти в России

    Экс-хавбек сборной Ирландии Дэмьен Дафф высказал мнение насчет фильма канала BBC о российских болельщиках-хулиганах на Евро-2016, а также подчеркнул, что чемпионат мира-2018 года должен пройти там, где и должен был изначально – в России.

    «Многие годы футбольные хулиганы являются негативной стороной футбола любой страны, не только Великобритании или России. Увы, без этого явления не обойтись. Я был на чемпионате Европы во Франции. Я был в ужасе от того, что видел. Люди боялись за себя, за свои семьи, когда находились на улице вместе с фанатами. Надеюсь, что во время чемпионата мира в России такое не повторится и полиция будет на корню пресекать любые попытки подобного хулиганского поведения.

    Нужно ли лишать Россию права на проведение чемпионата мира, о чем регулярно трубят некоторые зарубежные СМИ? Я поддерживаю такое мнение – чемпионат мира 2018 года должен пройти в России. Я люблю вашу страну, она заслужила этот турнир. У России богатая футбольная история, замечательные стадионы. Для меня, скорее, удивительно, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Вот этого я не понимаю, как и другие футбольные специалисты. Это странно. Я с удовольствием приеду в Россию на чемпионат мира», – сказал Дафф.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2017 12:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ивансафанасьевс 18 февраля 2017, 12:58

      Да конечно же, в этом фильме все все неправда и ложь))). И болельщики у нас милые и пушистые, да и допинг наивкуснейший у нас не жрут, да и матчи от dogovornoi-match ru у нас красавы, да и чемп 2018 обязательно пройдет... Где нибудь..

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > ивансафанасьевс 18 февраля 2017, 15:50

      иванотсосьевич, когда ты говоришь: у нас-это где?

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 февраля 2017, 12:54

      По делу сказано

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