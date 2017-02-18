Касильяс считает, что улучшил свою игру благодаря тому, что его перестали вызывать в сборную

Голкипер «Порту» Икер Касильяс признался, что в прошлом сезоне он не чувствовал себя достаточно комфортно. По словам испанца, на его игре сказался переход в португальский клуб из «Реала», за который он выступал с детства.

«Каждому игроку нужно время, чтобы привыкнуть к новому городу, новому окружению, новому образу жизни. Когда ты провел много лет в одном клубе, как было со мной, менять обстановку довольно необычно. Возможно, в прошлом году я не играл на должном уровне и временами чувствовал некий дискомфорт.

Меня давно не вызывали в сборную, так что у меня было достаточно времени, чтобы сконцентрироваться на клубе. Это помогло. В первую очередь ты должен показывать хорошую игру в клубе, а там всякое может произойти», – сказал Касильяс.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 35-летний голкипер пропустил лишь четыре гола в восьми матчах.