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    Касильяс считает, что улучшил свою игру благодаря тому, что его перестали вызывать в сборную

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс признался, что в прошлом сезоне он не чувствовал себя достаточно комфортно. По словам испанца, на его игре сказался переход в португальский клуб из «Реала», за который он выступал с детства.

    «Каждому игроку нужно время, чтобы привыкнуть к новому городу, новому окружению, новому образу жизни. Когда ты провел много лет в одном клубе, как было со мной, менять обстановку довольно необычно. Возможно, в прошлом году я не играл на должном уровне и временами чувствовал некий дискомфорт.

    Меня давно не вызывали в сборную, так что у меня было достаточно времени, чтобы сконцентрироваться на клубе. Это помогло. В первую очередь ты должен показывать хорошую игру в клубе, а там всякое может произойти», – сказал Касильяс.

    В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 35-летний голкипер пропустил лишь четыре гола в восьми матчах.

    Источник: УЕФА

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    18.02.2017 10:54
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 февраля 2017, 12:26

      Ничего, Ювентус за щёку насуёт...

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