Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Болельщики «Арсенала» решили бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Напомним, в Мюнхене «канониры» потерпели поражение со счетом 1:5 и практически лишились шансов на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

Подобным демаршем поклонники лондонского клуба хотят выразить свое недовольство игрой и результатами команды. Кроме того, фанаты призывают Арсена Венгера оставить пост главного тренера по завершении контракта, срок которого истекает летом этого года.

Матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».