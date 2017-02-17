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Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

17 февраля 2017, 19:03
11

Болельщики «Арсенала» решили бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Напомним, в Мюнхене «канониры» потерпели поражение со счетом 1:5 и практически лишились шансов на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

Подобным демаршем поклонники лондонского клуба хотят выразить свое недовольство игрой и результатами команды. Кроме того, фанаты призывают Арсена Венгера оставить пост главного тренера по завершении контракта, срок которого истекает летом этого года.

Матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Источник: Independent.co.uk
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Арсенал Бавария Венгер Арсен
Комментарии (11)
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la verdad
1487347804
Arsene go home!!!
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Клим Чугункин.
1487348918
Я тожЫ солидарен с болельщиками Арсенала-Англичане-гoвнo
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agil
1487349102
без венгера даже 4-ое место арсеналу не светить!!!!
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Gr1goRush
1487350579
Давно пора!
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Антибиотик
1487351566
А где же местные фаны арсенала, которые кричали, что порвут немцев? После поражения тоже бойкотируют)))
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ruverzema29rus
1487352067
Бердыев знает как победить Баварию
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ds21th
1487353163
прикольно будет если Арсенал при этом выиграет 4-0))
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LMI
1487361233
Это было бы очень и очень правильно, а главное - действенно
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ЖОРРО
1487457747
Чё то не верится что на матче ЛЧ Эмирейтс будет пустым...
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aguila_real
1487467053
правильно и делают
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