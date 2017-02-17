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    Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

    Болельщики «Арсенала» решили бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    Напомним, в Мюнхене «канониры» потерпели поражение со счетом 1:5 и практически лишились шансов на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

    Подобным демаршем поклонники лондонского клуба хотят выразить свое недовольство игрой и результатами команды. Кроме того, фанаты призывают Арсена Венгера оставить пост главного тренера по завершении контракта, срок которого истекает летом этого года.

    Матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет 7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

    Источник: Independent.co.uk

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    17.02.2017 19:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 19 февраля 2017, 04:17

      правильно и делают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2017, 01:42

      Чё то не верится что на матче ЛЧ Эмирейтс будет пустым...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 17 февраля 2017, 22:53

      Это было бы очень и очень правильно, а главное - действенно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      ds21th 17 февраля 2017, 20:39

      прикольно будет если Арсенал при этом выиграет 4-0))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 17 февраля 2017, 20:21

      Бердыев знает как победить Баварию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 февраля 2017, 20:12

      А где же местные фаны арсенала, которые кричали, что порвут немцев? После поражения тоже бойкотируют)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 17 февраля 2017, 19:56

      Давно пора!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      agil 17 февраля 2017, 19:31

      без венгера даже 4-ое место арсеналу не светить!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 февраля 2017, 19:28

      Я тожЫ солидарен с болельщиками Арсенала-Англичане-гoвнo

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 февраля 2017, 19:10

      Arsene go home!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > la verdad 19 февраля 2017, 01:41

      Арсен и Арсенал go home....

      0
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