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    Салихамиджич: «Во втором тайме «Бавария» устроила «Арсеналу» расстрел»

    Посол «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от просмотра первого матча 1/8 финала между мюнхенским клубом и «Арсеналом» (5:1).

    «Матч получился невероятным. Наша команда отлично сыграла, ведь всегда непросто забивать в ворота соперника пять мячей. В игре были отрезки, когда преимуществом владел «Арсенал», но во втором тайме мы устроили им настоящий расстрел. Уверен в том, что «Бавария» пройдет дальше. Ничего удивительного, правда?» — сказал босниец.

    Салихамиджич выигрывал Лигу чемпионов в составе «Баварии» в сезоне-2000/01.

    Ответный матч состоится 7-го марта на «Эмирейтс Стэдиум».

    Источник: FourFourTwo

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    16.02.2017 20:35
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