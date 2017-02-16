Салихамиджич: «Во втором тайме «Бавария» устроила «Арсеналу» расстрел»

Посол «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от просмотра первого матча 1/8 финала между мюнхенским клубом и «Арсеналом» (5:1).

«Матч получился невероятным. Наша команда отлично сыграла, ведь всегда непросто забивать в ворота соперника пять мячей. В игре были отрезки, когда преимуществом владел «Арсенал», но во втором тайме мы устроили им настоящий расстрел. Уверен в том, что «Бавария» пройдет дальше. Ничего удивительного, правда?» — сказал босниец.

Салихамиджич выигрывал Лигу чемпионов в составе «Баварии» в сезоне-2000/01.

Ответный матч состоится 7-го марта на «Эмирейтс Стэдиум».