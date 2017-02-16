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    Российские фанаты пообещали устроить «фестиваль насилия» для англичан на ЧМ-2018

    Российские футбольные фанаты в отместку за массовые столкновения болельщицких группировок в ходе ЧЕ-2016 пообещали англичанам устроить «фестиваль насилия» в 2018 году, когда Россия примет главное футбольное соревнование четырехлетия, пишет Guardian.

    Подобное заявление прозвучало для документального фильма об околофутболе, который вскоре выйдет на британском телевидении.

    Напомним, что в результате стычек российских и английских болельщиков во Франции один фанат из Великобритании скончался от полученных травм, а несколько россиян получили тюремные сроки и лишь недавно смогли вернуться на родину.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 12:01
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 1 марта 2017, 12:12

      Ещё ждём польских проституток

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 18 февраля 2017, 15:52

      Мы всегда били врагов на их территории! ))

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 февраля 2017, 15:57

      Новой Манежной конечно не сложится,но локального махыча(в районах городов,пригородных электропоездах)не избежать все равно.Смачные события обеспечены англичанам и полякам(последним за нападения в Варшаве)

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 февраля 2017, 09:29

      Звездулей они однозначно получат, главное чтобы россгвардия не делала пославбления бритам.

      1
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      Рейтинг: +30

      100KAN 16 февраля 2017, 17:09

      "Подобное заявление прозвучало для документального фильма об околофутболе, который вскоре выйдет на британском телевидении."
      Если точнее - сегодня вечером на BBC2
      Бомбардир, вы хоть до конца будьте последовательными и источник указывайте актуальный у себя:
      https://www.theguardian.com/football/2017/feb/16/england-fans-2018-world-cup-russia-hooligans

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      Рейтинг: +370

      splint1989 16 февраля 2017, 14:08

      Бред, в России на массовых мероприятиях всегда людей из правоохранительных органов было почти столько же сколько и отдыхающих на нем)))) безпорядки почти не возможны

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > splint1989 16 февраля 2017, 14:27

      Только не стоит забывать, что это было раньше. А теперь наши правоохранительные органы, сократили на столько, что в скором будущем на районные отделы полиции,можно будет вешать замки на входные двери, все равно там работать скоро будет не кому.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 февраля 2017, 13:49

      Клоуны блять англичане! Конечно отморозков везде хватает, но мы, Россияне, и если себя ведут у нас в гостях достойно мы никого трогать не будем и гостеприимно всех примем, а если быдло будет права качать, тогда их и поставим на место без всяких разборов.

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 16 февраля 2017, 13:20

      Англичане,вы бы лучше об игре сборной беспокоились,а не фильмы снимали...Вспомните когда в четверть финал хотя бы выходили....Влетели на ЧЕ от каких то исландцев. Позорники...Если бы в АПЛ,не играли иностранцы,АПЛ бы в 5 лучших чемпионатов европы не входил.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 13:02

      Это британский фильм для британцев и нужен только для дискредитации России,не удивлюсь если там и зеппельт подвязался.А Англия ещё никуда не попала и вряд-ли попадёт.Ещё и отобрать чемпионат попытаются на основание этого фильма.Для того он и нужен.

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 16 февраля 2017, 12:50

      Те, кто делает подобные заявления - идиоты, купленные западом для дискредитации России. Хотите чтобы после ЧМ-2018 Россию отстранили от всех футбольных событий? Ну так дайте повод.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Добрый Бобер 16 февраля 2017, 12:53

      Да нет, просто идиоты, они думают, что им здесь за это заплатят.

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