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  • Российские фанаты пообещали устроить «фестиваль насилия» для англичан на ЧМ-2018

Российские фанаты пообещали устроить «фестиваль насилия» для англичан на ЧМ-2018

16 февраля 2017, 12:01
40

Российские футбольные фанаты в отместку за массовые столкновения болельщицких группировок в ходе ЧЕ-2016 пообещали англичанам устроить «фестиваль насилия» в 2018 году, когда Россия примет главное футбольное соревнование четырехлетия, пишет Guardian.

Подобное заявление прозвучало для документального фильма об околофутболе, который вскоре выйдет на британском телевидении.

Напомним, что в результате стычек российских и английских болельщиков во Франции один фанат из Великобритании скончался от полученных травм, а несколько россиян получили тюремные сроки и лишь недавно смогли вернуться на родину.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Англия
Комментарии (40)
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Mr Rikko
1487235949
Guardian только что устроило насилие над моими глазами, выдавая такие "новости". Кому вы вообще нужны, англичашки долбанные? Ведите себя в чужой стране прилично, тише воды, ниже травы - и по шапке получать не будете...
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zatonn
1487236168
Не стоит этого делать! Обещали провести чемпионат на уровне - так и проводите! А "ультрасов", независимо от гражданства, к стадионам вообще не подпускать.
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Argon
1487236500
Этого следовало ожидать. Перед ЧМ все "Страны партнеры" будут истерить и писать всякую чушь про то, как будет опасно в России на ЧМ. Это они еще про медведей не писали и танки на улицах.
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Argon
1487236542
Но пяток французов посадить надо )
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kykyi
1487238140
Кучка дебилов дала Западу лишний повод поговорить о бойкоте ЧМ.
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Gullit 76
1487239339
Это британский фильм для британцев и нужен только для дискредитации России,не удивлюсь если там и зеппельт подвязался.А Англия ещё никуда не попала и вряд-ли попадёт.Ещё и отобрать чемпионат попытаются на основание этого фильма.Для того он и нужен.
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Tostao
1487312978
Звездулей они однозначно получат, главное чтобы россгвардия не делала пославбления бритам.
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Pourport
1487336239
Новой Манежной конечно не сложится,но локального махыча(в районах городов,пригородных электропоездах)не избежать все равно.Смачные события обеспечены англичанам и полякам(последним за нападения в Варшаве)
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sochi-2013
1487422373
Мы всегда били врагов на их территории! ))
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Андрей 26 rus
1488359534
Ещё ждём польских проституток
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