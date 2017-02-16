Российские фанаты пообещали устроить «фестиваль насилия» для англичан на ЧМ-2018

Российские футбольные фанаты в отместку за массовые столкновения болельщицких группировок в ходе ЧЕ-2016 пообещали англичанам устроить «фестиваль насилия» в 2018 году, когда Россия примет главное футбольное соревнование четырехлетия, пишет Guardian.

Подобное заявление прозвучало для документального фильма об околофутболе, который вскоре выйдет на британском телевидении.

Напомним, что в результате стычек российских и английских болельщиков во Франции один фанат из Великобритании скончался от полученных травм, а несколько россиян получили тюремные сроки и лишь недавно смогли вернуться на родину.