Алонсо не торопится объявлять об уходе из футбола

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо пока окончательно еще не определился со своим будущим.

«Я еще не определился со своими планами на будущее. Стараюсь не думать об этом, не подвергать себя стрессу. Не знаю, что произойдет, в данный момент надо просто наслаждаться футболом.

Что же касается игры «Баварии» в нынешнем сезоне, то после того как Гвардиолу сменил Анчелотти, слишком больших изменений не произошло», – цитирует Алонсо Cadena Ser.

Стоит отметить, что действующий контракт Алонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.