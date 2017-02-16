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    Венгер назвал последние 25 минут матча против «Баварии» кошмаром

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные были разгромлены «Баварией» со счетом 1:5. По его словам, лондонский клуб ужасно провел концовку встречи.

    «Последние 25 минут стали для нас сущим кошмаром. Нам нечем было ответить «Баварии», – сказал Венгер.

    Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал» (ВИДЕО)

    Источник: УЕФА

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    16.02.2017 02:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 февраля 2017, 10:39

      1 тайм очень достойно провел Арсенал, даже заставил засомневаться в Баварии. Но вот вторые таймы Бавария проводит фантастически, особенно на Альянц арене

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 февраля 2017, 08:33

      Обидно что посыпались так некрасиво

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 06:49

      Арсену пора на покой. Он устал от Арсенала!Как чемодан без ручки,нести тяжело,и бросить жалко! Нужна свежая кровь!

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      Рейтинг: +312

      Zly > АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 07:43

      Руководство боится кардинально что то менять, но смена тренера напрашивается очень давно, нельзя же так постоянно быть после

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 февраля 2017, 06:36

      Кошмаром стала вся игра,вместе с результатом

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