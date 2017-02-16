Венгер назвал последние 25 минут матча против «Баварии» кошмаром

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные были разгромлены «Баварией» со счетом 1:5. По его словам, лондонский клуб ужасно провел концовку встречи.

«Последние 25 минут стали для нас сущим кошмаром. Нам нечем было ответить «Баварии», – сказал Венгер.

Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал» (ВИДЕО)