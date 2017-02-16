Каземиро считает, что победы над «Наполи» в первом матче недостаточно

Полузащитник «Реала» Каземиро высказал мнение о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1). Напомним, хавбек стал автором одного из голов, который он забил мощным ударом из-за штрафной.

«Мы прекрасно понимали, что матч получится сложным, ведь мы встречались с сильным соперником. Мой гол? Я тренирую что-то подобное. Я должен приносить пользу команде, когда подключаюсь к атаке. В нашей паре еще ничего не решено, этого результата недостаточно. «Наполи» – очень опасная команда, и сегодня она это показала», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится в Италии 7 марта.

«Он должен заткнуться». Как «Наполи» унизил «Реал», но проиграл