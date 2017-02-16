Анчелотти: «Сегодня мы добились важнейшего результата»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1), а также оценил вклад в победу полузащитника Тиаго Алькантары, который оформил дубль.

«Важнейший результат! Мы все 90 минут провели компактно, очень здорово сыграли в нападении. Роль Тьяго Алькантары была огромна. Он открыл массу свободного пространства для Роббена, Лама, Алабы и Дугласа Косты. В результате мы создали очень много опасных моментов», – сказал специалист.

Напомним, ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.

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