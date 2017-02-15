«Бавария» попробует решить исход противостояния с «Арсеналом» в первом матче

В среду, 15 февраля, «Бавария» на своем поле будет принимать «Арсенал» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Анчелотти дал понять, что в этом сезоне Лига чемпионов является для него приоритетом. В Бундеслиге «Бавария» оторвалась от второго места уже на семь очков, что позволяет спокойно подготовится к противостоянию с «Арсеналом». В последние годы мюнхенцы уверенно проходили эту стадию, и поэтому опыт будет на их стороне. «Бавария» постарается воспользоваться отличной статистикой в домашних матчах Лиги чемпионов, чтобы решить все вопросы еще до ответной встречи в Лондоне. Впрочем, «Арсеналу» по силам осложнить жизнь сопернику и сохранить интригу до самого конца.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Арсенал». Начало в 22:45, не пропустите!