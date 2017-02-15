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  • «Бавария» попробует решить исход противостояния с «Арсеналом» в первом матче

«Бавария» попробует решить исход противостояния с «Арсеналом» в первом матче

15 февраля 2017, 22:06
21

В среду, 15 февраля, «Бавария» на своем поле будет принимать «Арсенал» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Анчелотти дал понять, что в этом сезоне Лига чемпионов является для него приоритетом. В Бундеслиге «Бавария» оторвалась от второго места уже на семь очков, что позволяет спокойно подготовится к противостоянию с «Арсеналом». В последние годы мюнхенцы уверенно проходили эту стадию, и поэтому опыт будет на их стороне. «Бавария» постарается воспользоваться отличной статистикой в домашних матчах Лиги чемпионов, чтобы решить все вопросы еще до ответной встречи в Лондоне. Впрочем, «Арсеналу» по силам осложнить жизнь сопернику и сохранить интригу до самого конца.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Арсенал». Начало в 22:45, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Арсенал
Комментарии (21)
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Urry
1487146253
Арсенал тоже попробует...
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LMI
1487146995
Ну наверное же она будет к этому стремиться - слов нет. Предпосылки к тому серьезные - Арсенал всегда проигрывает Баварии, практически всегда вылетает в 1/8, морально слабее Баварии, тактически уязвим .... и т.д. Все это так НО ... Арсенал это все же не дворовая команда и взбрыкнуть он тоже может. Надоело наверно парням из Лондона быть вечными статистами. Короче посмотрим. Хотя конечно же скорее всего дальше пойдет Бавария
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agil
1487149844
санчес и компания выкинит эту баварию! это ни та бавария и арсенал далеко не середняк.... я вчера читал до игры все по поводу игры барсы....а итог??!!! нельзя сейчас никого недооцениват. бавария один раз чуть не вылетела от арсенала....тут все нансы решат будет
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Tony Sam
1487150682
От того,что Бавария фаворит-играет на руку Арсеналу.От них ничего не ждут,а им терять особо и нечего.Если проявят наконец свой характер,то все может получиться
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zatonn
1487151122
Если не натворим глупостей и будем хорошо реализовывать голевые моменты, Арсеналу мало не покажется, уверен!
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Спартач_навсегда
1487152198
будет прикол,если будет 4-0 в пользу Арсенала,но думаю чудеса вчера закочились и МЮНХЕН ВЫИГРАЕТ)
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Wagarti
1487154094
Обломается. Пришло время перестройки, пресловутой смены поколений, если хотите)
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Gullit 76
1487165831
После Барсы можно ожидать чего угодно.Бавария сильнее,значит ставлю на Арсенал.
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paracetamol
1487181822
Резонное замечание.
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500/\500
1487195414
да и все решили без словно
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