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    «Бавария» попробует решить исход противостояния с «Арсеналом» в первом матче

    В среду, 15 февраля, «Бавария» на своем поле будет принимать «Арсенал» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Анчелотти дал понять, что в этом сезоне Лига чемпионов является для него приоритетом. В Бундеслиге «Бавария» оторвалась от второго места уже на семь очков, что позволяет спокойно подготовится к противостоянию с «Арсеналом». В последние годы мюнхенцы уверенно проходили эту стадию, и поэтому опыт будет на их стороне. «Бавария» постарается воспользоваться отличной статистикой в домашних матчах Лиги чемпионов, чтобы решить все вопросы еще до ответной встречи в Лондоне. Впрочем, «Арсеналу» по силам осложнить жизнь сопернику и сохранить интригу до самого конца.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Арсенал». Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 22:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 00:50

      да и все решили без словно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 21:03

      Резонное замечание.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 16:37

      После Барсы можно ожидать чего угодно.Бавария сильнее,значит ставлю на Арсенал.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Gullit 76 15 февраля 2017, 17:15

      Не. Тут у Барсы чувствуются проблемы на протяжении всего сезона. Много невнятных игр, глупые потери мяча в центре. Собственно вчера это и сыграло злую шутку, ПСЖ не простил.

      А тут Арсенал, который (да простят меня болельщики) уже который год играет на одном уровне. В целом Бавария сильнее, + посмотри статистику домашних выступлений. Этот матч будет 100% за немцами. Ответный матч будет интересней если не будет разгромного счета.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Platon Faustov 15 февраля 2017, 18:11

      Я тоже надеюсь что разгрома не будет,иначе смотреть не интересно.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Gullit 76 16 февраля 2017, 00:41

      увы и ах.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Platon Faustov 16 февраля 2017, 00:42

      Жаль такая ставка сгорела!

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Gullit 76 16 февраля 2017, 12:42

      Я говорил тебе, посмотри домашние матчи Баварии, там жуть.

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 февраля 2017, 13:21

      Обломается.
      Пришло время перестройки, пресловутой смены поколений, если хотите)

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 февраля 2017, 12:49

      будет прикол,если будет 4-0 в пользу Арсенала,но думаю чудеса вчера закочились и МЮНХЕН ВЫИГРАЕТ)

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2017, 12:32

      Если не натворим глупостей и будем хорошо реализовывать голевые моменты, Арсеналу мало не покажется, уверен!

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > zatonn 15 февраля 2017, 12:44

      Чел , а ты из Германии? Или из Воронежа за Баварию тоже норм топится?:))) МЫ:)))) ЛОЛ!!!

      1
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      Рейтинг: +18

      Tony Sam 15 февраля 2017, 12:24

      От того,что Бавария фаворит-играет на руку Арсеналу.От них ничего не ждут,а им терять особо и нечего.Если проявят наконец свой характер,то все может получиться

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 15 февраля 2017, 12:10

      санчес и компания выкинит эту баварию! это ни та бавария и арсенал далеко не середняк.... я вчера читал до игры все по поводу игры барсы....а итог??!!! нельзя сейчас никого недооцениват. бавария один раз чуть не вылетела от арсенала....тут все нансы решат будет

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > agil 15 февраля 2017, 12:44

      Санчес выкинет Баварию, как ты учебник русского языка?

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      Рейтинг: +120

      agil > and4ever86 15 февраля 2017, 13:12

      этот учебник неправильно написан!!!!

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 15 февраля 2017, 11:23

      Ну наверное же она будет к этому стремиться - слов нет. Предпосылки к тому серьезные - Арсенал всегда проигрывает Баварии, практически всегда вылетает в 1/8, морально слабее Баварии, тактически уязвим .... и т.д. Все это так НО ... Арсенал это все же не дворовая команда и взбрыкнуть он тоже может. Надоело наверно парням из Лондона быть вечными статистами. Короче посмотрим. Хотя конечно же скорее всего дальше пойдет Бавария

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      Рейтинг: +722

      Urry 15 февраля 2017, 11:10

      Арсенал тоже попробует...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Urry 15 февраля 2017, 11:22

      ....выстрелить

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > himik2-62 15 февраля 2017, 11:35

      Боюсь, что холостым.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ROSTOV SUPER 15 февраля 2017, 14:13

      Боюсь, что будет не выстрел, а "ПУК" и скажут, что это и был выстрел.

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