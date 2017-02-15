Шюррле делает ставку на ответный матч с «Бенфикой»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле уверен, что его команда должна была побеждать в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

«Мы играли лучше, особенно в первом тайме. У нас было больше голевых моментов, заработали пенальти. Мы могли выиграть.

Все решится в ответном матче. Мы покажем, что играли тогда лучше, и пройдем дальше. Мы делали все правильно, просто не хватило точности в завершающей стадии. Такое бывает», – сказал Шюррле.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Дортмунде 8 марта.