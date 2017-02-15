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    Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»

    Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин близок к продолжению карьеры в составе «Амкара». Сейчас 20-летний футболист находится на просмотре в пермском клубе, проводящем сбор в турецком Белеке.

    В текущем сезоне Гасилин провел 19 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил восемь мячей. За главную команду «Зенита» он сыграл один матч в кубковой встрече против «Тамбова» (5:0). В прошлом сезоне форвард выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. На его счету 33 матча и 14 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2017 08:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 февраля 2017, 09:29

      Правильно, в Зените все равно шанса не дадут,а идти вверх по карьерной лестнице надо.

      3
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 15 февраля 2017, 09:24

      Вот это отличная новость, лучше чем питать надежды попасть в первую команду Зинита!!! Отличный пример тому Каннуников!!! Удачи Гасилину в Амкаре!

      3
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 февраля 2017, 09:21

      Для Гасилина это будет хорошо. Наберется опыта выступлений в РФПЛ. В 20 лет пора уже играть на более высоком уровне чем ФНЛ.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:01

      Было бы здорово! Амкар хорошую подготовку дает.

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