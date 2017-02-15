Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин близок к продолжению карьеры в составе «Амкара». Сейчас 20-летний футболист находится на просмотре в пермском клубе, проводящем сбор в турецком Белеке.

В текущем сезоне Гасилин провел 19 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил восемь мячей. За главную команду «Зенита» он сыграл один матч в кубковой встрече против «Тамбова» (5:0). В прошлом сезоне форвард выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. На его счету 33 матча и 14 голов.