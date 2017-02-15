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    Эмери: «Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом из Лиги чемпионов»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после феерической победы над «Барселоной» (4:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы ставили задачу победить дома, сохранив свои ворота на замке. При этом нам хотелось продемонстрировать красивую игру для наших болельщиков. Мы смогли реализовать и первое, и второе. Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом. На «Камп Ноу» каталонцы играют очень сильно. Не стоит расслабляться, во второй встрече нужно будет выходить на поле так, словно общий счет 0:0.

    В данный момент я безмерно счастлив, ведь мои футболисты провели большой матч, проявив невероятный характер», – сказал Эмери.

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    Источник: L' Equipe

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    15.02.2017 02:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 февраля 2017, 22:49

      Ибра будет жалеть,если ПСЖ возьмут ЛЧ!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 15 февраля 2017, 11:35

      Месси вообще не у дел остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 15 февраля 2017, 10:27

      тренеришка присадил на шишку Месси и Ко,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 февраля 2017, 10:08

      А где был "лучший футболист всех времен и народов"...)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > dzhanavar 15 февраля 2017, 21:00

      нервно курил за парижскими гаражами....))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 февраля 2017, 09:40

      0:4 в ЕК, ещё никто не отыгрывал. 1:5 было, 2:6 было. 0:4 нет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Рулон Обоевъ 15 февраля 2017, 14:06

      А чего истеришь то? Я что неправ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Zeff 15 февраля 2017, 21:00

      Барса попытается это исправить...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ЖОРРО 15 февраля 2017, 23:22

      Наверняка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Zeff 15 февраля 2017, 23:48

      Интересно будет посмотреть...Барселона редко попадает в такие сложные ситуации....

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 15 февраля 2017, 09:32

      Отличный результат для Тренера, команды и болельщиков в последнее время его изрядно критиковали.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:06

      Научился Эмери в России у Бердыева автобусы выстраивать.

      4
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      Рейтинг: +11473

      alex1951 15 февраля 2017, 08:48

      Эмери.Экс-тренер Спартачка.Когда то ему сказали ...пнх...
      и он пошел...шел,шел и пришел,
      ПСЖ : БАРСА 4-0!
      Без комментариев....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11473

      alex1951 > alex1951 15 февраля 2017, 08:51

      ПСЖ даже без Ибрагим-оглы , даже мяукнуть не дала звездной Барсе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > alex1951 15 февраля 2017, 08:53

      Не удивлюсь,если он выиграет ЛЧ с ПСЖ!

      0
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      Рейтинг: +11473

      alex1951 > Рулон Обоевъ 15 февраля 2017, 11:22

      барсУлону возможно бы и сделал,но не эту )))))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Рулон Обоевъ 15 февраля 2017, 21:03

      со своей Мальоркой?))))))))

      0
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 15 февраля 2017, 08:11

      Мы не смиримся потому что Барселона не просто пройдёт а выграл ЛЧ по воле АЛЛАХА!!!

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 февраля 2017, 07:56

      Вот тебе и вернулась Лига чемпионов!))

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