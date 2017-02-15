Эмери: «Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом из Лиги чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после феерической победы над «Барселоной» (4:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ставили задачу победить дома, сохранив свои ворота на замке. При этом нам хотелось продемонстрировать красивую игру для наших болельщиков. Мы смогли реализовать и первое, и второе. Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом. На «Камп Ноу» каталонцы играют очень сильно. Не стоит расслабляться, во второй встрече нужно будет выходить на поле так, словно общий счет 0:0.

В данный момент я безмерно счастлив, ведь мои футболисты провели большой матч, проявив невероятный характер», – сказал Эмери.

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