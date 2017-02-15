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  • Эмери: «Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом из Лиги чемпионов»

Эмери: «Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом из Лиги чемпионов»

15 февраля 2017, 02:32
23

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после феерической победы над «Барселоной» (4:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ставили задачу победить дома, сохранив свои ворота на замке. При этом нам хотелось продемонстрировать красивую игру для наших болельщиков. Мы смогли реализовать и первое, и второе. Не думаю, что болельщики «Барселоны» смирились с вылетом. На «Камп Ноу» каталонцы играют очень сильно. Не стоит расслабляться, во второй встрече нужно будет выходить на поле так, словно общий счет 0:0.

В данный момент я безмерно счастлив, ведь мои футболисты провели большой матч, проявив невероятный характер», – сказал Эмери.

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Источник: L' Equipe
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Эмери Унаи
Комментарии (23)
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Аид666
1487125920
Слова тренера!
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David_Fio
1487134563
Вот тебе и вернулась Лига чемпионов!))
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alex1951
1487137723
Эмери.Экс-тренер Спартачка.Когда то ему сказали ...пнх... и он пошел...шел,шел и пришел, ПСЖ : БАРСА 4-0! Без комментариев....
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paracetamol
1487138782
Научился Эмери в России у Бердыева автобусы выстраивать.
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Nikiforof
1487140331
Отличный результат для Тренера, команды и болельщиков в последнее время его изрядно критиковали.
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Zeff
1487140806
0:4 в ЕК, ещё никто не отыгрывал. 1:5 было, 2:6 было. 0:4 нет!
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dzhanavar
1487142518
А где был "лучший футболист всех времен и народов"...)))
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vinsent
1487143644
тренеришка присадил на шишку Месси и Ко,
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Kurt Broot
1487147741
Месси вообще не у дел остался
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MU-fanatic
1487188159
Ибра будет жалеть,если ПСЖ возьмут ЛЧ!)
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