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    Месси впервые в сезоне ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 0:4.

    Отметим, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника, что случилось с 29-летним аргентинцем впервые в сезоне. Добавим, что за игру форвард нанес лишь один неточный удар.

    В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

    Напомним, ответная встреча против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: Opta

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    15.02.2017 01:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +54

      Evklid 15 февраля 2017, 14:15

      После такого матча Роналду сожрали бы с костями.А Месси не виноват.Виновата "плохая" команда)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 15 февраля 2017, 14:03

      И это типа лучший игрок в мире?)без команды он ничто

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 февраля 2017, 13:16

      Вот вы придурки))))
      ПРИЧЕМ ТУТ ЛЕО???
      Нападение стоит 0,5 миллиарда, но ДОСТАВИТЬ МЯЧ ДО НЕГО - НЕКОМУ!!!
      Поэтому Месси и не коснулся мяча в штрафной! Поэтому - он и должен был опускаться ниже за мячом!!
      Потому что накупили Диней, Гомешов, Суаресов, Алькасеров, Видалей на 130 миллионов, БЛИН!!! А НОРМАЛЬНОГО ТОПА В ЦЕНТРЕ НЕТ!!!
      Поэтому и выходит в составе ГОМЕШ (30 миллионов)!
      Поэтому - "старенький" Иньеста (при всем моем уважении и восхищении к нему) должен играть целый матч!!!
      Потому что Ракитич на уровне может отыграть 50-60 минут!!
      А БОЛЬШЕ - НЕКОМУ ИГРАТЬ В МАТЧАХ ТАКОГО УРОВНЯ!!! ЗАТО РУКОВОДСТВО "ОСВОИЛО" 130 миллионов!!!

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Protosser 15 февраля 2017, 14:04

      Да действительно.Он всегда ни в чем не виноват)

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Evklid 15 февраля 2017, 14:31

      Ну можно иронизировать и кивать на "статистику", а можно - посмотреть на реальную ситуацию.
      И Валера Карпин все по делу сказал:
      "Можно говорить и про игровую дисциплину, как в случае, когда Месси при потере мяча не побежал назад. Но Месси никогда и не бегал. Так что не надо сваливать на него эти проблемы. Месси приходилось смещаться в опорную зону, потому что там не хватало игрока, и оттуда пытаться доставить мяч вперед. То есть проблема заключалась в том, что Месси получал мячи на своей половине поля."

      -1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Protosser 15 февраля 2017, 18:27

      глор

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Protosser 15 февраля 2017, 18:34

      его проблема в том,что он обсирается в самых важных матчах.он не лидер.игрок может и хороший,но психологически слабый

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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 15 февраля 2017, 09:57

      Помните интервью Лукаса, в котором он пошутил, что Месси можно остановить, просто лишив его мяча. Не соврал ведь

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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 15 февраля 2017, 09:28

      Месси устал от Барсы. Отпустите его пожалуйста в МС.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:09

      Может на пенсию, а?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 февраля 2017, 08:05

      Отвратительная игра Месси. Просто отбыл номер на поле. Не боец и не творец. Зачем он нужен команде???

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 февраля 2017, 06:14

      Позорник

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 февраля 2017, 05:13

      Такой теперь козырь в колоде Роналду!

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 15 февраля 2017, 01:55

      Остается надеяться на то, что 8 марта Барса даст бой ПСЖ и мы увидим красивый футбол!!!

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