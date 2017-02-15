Месси впервые в сезоне ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 0:4.

Отметим, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника, что случилось с 29-летним аргентинцем впервые в сезоне. Добавим, что за игру форвард нанес лишь один неточный удар.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, ответная встреча против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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