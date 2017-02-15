Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси впервые в сезоне ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника

Месси впервые в сезоне ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника

15 февраля 2017, 01:34
15

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 0:4.

Отметим, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника, что случилось с 29-летним аргентинцем впервые в сезоне. Добавим, что за игру форвард нанес лишь один неточный удар.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, ответная встреча против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

Источник: Opta
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Месси Лионель
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sergun-kuk
1487112527
Все когда-нибудь происходит впервые! Сегодня не день Барсы! Браво ПСЖ!!!!
Ответить
ДАША Д
1487124804
Такой теперь козырь в колоде Роналду!
Ответить
ЮЗИК
1487128459
Позорник
Ответить
la verdad
1487135115
Отвратительная игра Месси. Просто отбыл номер на поле. Не боец и не творец. Зачем он нужен команде???
Ответить
paracetamol
1487138948
Может на пенсию, а?
Ответить
neveldomha
1487140127
Месси устал от Барсы. Отпустите его пожалуйста в МС.
Ответить
UniQueLO
1487141837
Помните интервью Лукаса, в котором он пошутил, что Месси можно остановить, просто лишив его мяча. Не соврал ведь
Ответить
Protosser
1487153813
Вот вы придурки)))) ПРИЧЕМ ТУТ ЛЕО??? Нападение стоит 0,5 миллиарда, но ДОСТАВИТЬ МЯЧ ДО НЕГО - НЕКОМУ!!! Поэтому Месси и не коснулся мяча в штрафной! Поэтому - он и должен был опускаться ниже за мячом!! Потому что накупили Диней, Гомешов, Суаресов, Алькасеров, Видалей на 130 миллионов, БЛИН!!! А НОРМАЛЬНОГО ТОПА В ЦЕНТРЕ НЕТ!!! Поэтому и выходит в составе ГОМЕШ (30 миллионов)! Поэтому - "старенький" Иньеста (при всем моем уважении и восхищении к нему) должен играть целый матч!!! Потому что Ракитич на уровне может отыграть 50-60 минут!! А БОЛЬШЕ - НЕКОМУ ИГРАТЬ В МАТЧАХ ТАКОГО УРОВНЯ!!! ЗАТО РУКОВОДСТВО "ОСВОИЛО" 130 миллионов!!!
Ответить
Evklid
1487156596
И это типа лучший игрок в мире?)без команды он ничто
Ответить
Evklid
1487157326
После такого матча Роналду сожрали бы с костями.А Месси не виноват.Виновата "плохая" команда)
Ответить
Главные новости
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
4
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
12
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
4
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Все новости
Все новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
Вчера, 17:43
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+