«Динамо-Брест» сделало предложение Кураньи

Белорусский клуб «Динамо-Брест» сделало предложение бывшему нападающему сборной Германии Кевину Кураньи. Напомним, ранее игрок провел сбор с командой и даже принял участие в товарищеском матче.

«Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока – это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем», – сказала Хижинкова.

Ранее сообщалось, что 34-летний немец планирует завершить карьеру игрока. В России футболист известен по выступлением за московское «Динамо».