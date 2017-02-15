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    «Динамо-Брест» сделало предложение Кураньи

    Белорусский клуб «Динамо-Брест» сделало предложение бывшему нападающему сборной Германии Кевину Кураньи. Напомним, ранее игрок провел сбор с командой и даже принял участие в товарищеском матче.

    «Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока – это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем», – сказала Хижинкова.

    Ранее сообщалось, что 34-летний немец планирует завершить карьеру игрока. В России футболист известен по выступлением за московское «Динамо».

    Источник: ТАСС

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    15.02.2017 00:10
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