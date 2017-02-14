«Барселона» впервые с 2008 года пропустила дважды в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимает «Барселону». К перерыву парижане сумели обеспечить себе комфортный задел в два мяча, благодаря точным ударам Анхеля Ди Марии на 18-й минуте и Юлиана Дракслера на 40-й.

Таким образом, сине-гранатовые впервые за девять лет не сумели дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение первого тайма встречи плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз подобное случалось в поединке той же стадии в 2008 году с «Селтиком» (3:2). Тем не менее это не помешало каталонцам пройти в четвертьфинал.