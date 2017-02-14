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    «Барселона» впервые с 2008 года пропустила дважды в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов

    Сегодня в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимает «Барселону». К перерыву парижане сумели обеспечить себе комфортный задел в два мяча, благодаря точным ударам Анхеля Ди Марии на 18-й минуте и Юлиана Дракслера на 40-й.

    Таким образом, сине-гранатовые впервые за девять лет не сумели дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение первого тайма встречи плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз подобное случалось в поединке той же стадии в 2008 году с «Селтиком» (3:2). Тем не менее это не помешало каталонцам пройти в четвертьфинал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 23:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 февраля 2017, 01:07

      Если не сплавят умтити, это будет не последний раз, ну не понимаю почему купили его у него на лице написано я не понимаю во что мы играем!!! (чем хуже эрик байли который в манчестере зажигает???)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 февраля 2017, 00:28

      Бывает!!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 февраля 2017, 00:26

      Чёрный вторник...

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