Венгер: «Арсеналу» нужно забыть о прошлых встречах с «Баварией»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал предстоящий поединок с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский специалист считает, что «канониры» имеют преимущество в двухматчевом противостоянии, так как ответную игру будут проводить в родных стенах.

«Нам нужно забыть о прошлых встречах с «Баварией» и сфокусироваться на завтрашнем поединке. Мы играем с ними каждый год, и всегда у них есть цель – выиграть турнир. Думаю, мы способны добиться успеха, ведь у нас есть преимущество родных стен в ответном поединке. Но оно не будет иметь значения, если завтра мы сыграем плохо.

«Бавария» как обычно будет стараться доминировать. Мюнхенцы будут больше владеть мячом и проводить скоростные атаки. «Арсеналу» нужно проявить себя завтра», – сказал Венгер.

Поединок состоится в Мюнхене в среду, 15 февраля. Начало – в 22:45 по московскому времени.