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    Венгер: «Арсеналу» нужно забыть о прошлых встречах с «Баварией»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал предстоящий поединок с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский специалист считает, что «канониры» имеют преимущество в двухматчевом противостоянии, так как ответную игру будут проводить в родных стенах.

    «Нам нужно забыть о прошлых встречах с «Баварией» и сфокусироваться на завтрашнем поединке. Мы играем с ними каждый год, и всегда у них есть цель – выиграть турнир. Думаю, мы способны добиться успеха, ведь у нас есть преимущество родных стен в ответном поединке. Но оно не будет иметь значения, если завтра мы сыграем плохо.

    «Бавария» как обычно будет стараться доминировать. Мюнхенцы будут больше владеть мячом и проводить скоростные атаки. «Арсеналу» нужно проявить себя завтра», – сказал Венгер.

    Поединок состоится в Мюнхене в среду, 15 февраля. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2017 22:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 февраля 2017, 07:50

      Всё верно, надо играть с чистого листа. Барселона помнила как все время выбивала ПСЖ, а вчера даже не пыталась сопротивляться и что то изменить.

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      Рейтинг: +132

      murakami777 15 февраля 2017, 06:13

      Good luck, Arsenal! Good luck, gooners!

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