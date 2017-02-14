Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»

Экс-хавбек тульского «Арсенала» Александр Шешуков заявил, что в скором времени может стать игроком «Балтики».

«Контакт с «Арсеналом» разорвал еще на прошлой неделе, есть устная договоренность с «Балтикой». Думаю, подпишу контракт до конца сезона», – сказал Шешуков.

33-летний футболист перешел в стан «оружейников» в июне 2016 года. В текущем розыгрыше РФПЛ в его активе восемь матчей.

После 24-х туров ФНЛ «Балтика» располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы. Недавно клуб из Калининграда возглавил бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко.