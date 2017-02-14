Нигматуллин: «Челси» Конте мог бы навести шороху в плей-офф этой Лиги чемпионов»

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался в своих симпатиях к «Баварии» и отметил, что именно за мюнхенский клуб он будет переживать в плей-офф Лиги чемпионов. Также вратарь выразил сожаление по поводу неучастия в турнире «Челси», возглавляемого Антонио Конте.

Напомним, синие не попали в еврокубки по итогам минувшего сезона, завершив чемпионат на 10-м месте. В этом же сезоне «пенсионеры» на данный момент находятся на вершине турнирной таблицы АПЛ.

«Я буду болеть за «Баварию». Очень симпатизирую этому коллективу, даже на следующей неделе планирую посетить матч с «Гамбургом». Но вряд ли мюнхенцы добьются победы в турнире. На мой взгляд, «Бавария» Гвардиолы была сильнее, чем «Бавария» Анчелотти.

Кто фаворит? Все те же испанцы. Жаль, «Челси» Антонио Конте не участвует в Лиге чемпионов, так бы навели шороху в плей-офф», – сказал Нигматуллин.