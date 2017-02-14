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  • Нигматуллин: «Челси» Конте мог бы навести шороху в плей-офф этой Лиги чемпионов»

Нигматуллин: «Челси» Конте мог бы навести шороху в плей-офф этой Лиги чемпионов»

14 февраля 2017, 19:26
4

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался в своих симпатиях к «Баварии» и отметил, что именно за мюнхенский клуб он будет переживать в плей-офф Лиги чемпионов. Также вратарь выразил сожаление по поводу неучастия в турнире «Челси», возглавляемого Антонио Конте.

Напомним, синие не попали в еврокубки по итогам минувшего сезона, завершив чемпионат на 10-м месте. В этом же сезоне «пенсионеры» на данный момент находятся на вершине турнирной таблицы АПЛ.

«Я буду болеть за «Баварию». Очень симпатизирую этому коллективу, даже на следующей неделе планирую посетить матч с «Гамбургом». Но вряд ли мюнхенцы добьются победы в турнире. На мой взгляд, «Бавария» Гвардиолы была сильнее, чем «Бавария» Анчелотти.

Кто фаворит? Все те же испанцы. Жаль, «Челси» Антонио Конте не участвует в Лиге чемпионов, так бы навели шороху в плей-офф», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Челси Нигматуллин Руслан Конте Антонио
Комментарии (4)
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Альви
1487089773
согласен с диджеем
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Александр 13
1487090383
Да я тоже считаю, что Челси сейчас выглядит солиднее всех остальных клубов, но увы в этом сезоне без ЛЧ
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500/\500
1487097754
надеемся в следующим сезоне увидим с хорошим угрозой всем командам
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Berikosha
1487172603
не шороху навели а выиграли бы так как конкуренты сейчас явно слабее
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