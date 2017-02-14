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    Кркич не хочет выступать в Китае

    Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич исключил свой переезд в Китай. Футболист по ходу нынешнего сезона на правах аренды перешел в «Майнц».

    «Китай? Нет. Футбол для меня важнее денег. Перебраться во Францию? Вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Я сейчас играю в Германии и не хочу думать о других странах», – заявил Кркич.

    В текущем сезоне 26-летний испанец успел провести два матча за «Майнц», за «Сток Сити» – девять матчей, в которых забил три гола. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    14.02.2017 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 февраля 2017, 04:30

      А таким талантом считался...

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