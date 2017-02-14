Кркич не хочет выступать в Китае

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич исключил свой переезд в Китай. Футболист по ходу нынешнего сезона на правах аренды перешел в «Майнц».

«Китай? Нет. Футбол для меня важнее денег. Перебраться во Францию? Вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Я сейчас играю в Германии и не хочу думать о других странах», – заявил Кркич.

В текущем сезоне 26-летний испанец успел провести два матча за «Майнц», за «Сток Сити» – девять матчей, в которых забил три гола. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.