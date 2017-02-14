Кабальеро: «Я долго ждал своего шанса»

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рад победе своей команды над «Борнмутом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ. Футболист отметил, что очень долго ждал своего шанса стать частью основного состава.

«Мы сражались всей командой. Очень рад такому результату. Я долго ждал своего шанса, поэтому теперь буду стараться делать все возможное для команды. Мы хотим продолжать набирать очки. Будем продолжать работать. Посмотрим, как пойдут дела у других клубов», — сказал он.

В текущем сезоне Кабальеро сыграл в шести матчах АПЛ. По итогам 25-ти туров «горожане» отстают от лидера турнирной таблицы «Челси» на восемь очков.