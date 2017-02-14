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    Кабальеро: «Я долго ждал своего шанса»

    Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рад победе своей команды над «Борнмутом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ. Футболист отметил, что очень долго ждал своего шанса стать частью основного состава.

    «Мы сражались всей командой. Очень рад такому результату. Я долго ждал своего шанса, поэтому теперь буду стараться делать все возможное для команды. Мы хотим продолжать набирать очки. Будем продолжать работать. Посмотрим, как пойдут дела у других клубов», — сказал он.

    В текущем сезоне Кабальеро сыграл в шести матчах АПЛ. По итогам 25-ти туров «горожане» отстают от лидера турнирной таблицы «Челси» на восемь очков.

    Источник: BBC

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    14.02.2017 07:48
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