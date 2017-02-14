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    Сухина: «Представляю, как выглядит футбол с другой стороны»

    Новый начальник основной команды «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал свое назначение.

    «Буду заниматься вопросами трансферов, организацией приемов, выездов, вести протоколы по матчам. Так получилось, что в клубе была вакантная должность, я же был в статусе свободного агента. Побеседовали с руководством и пришли к выводу, что можем сотрудничать и это принесет пользу.

    Административных должностей в клубах я до этого не занимал. Но долго занимался похожими делами в судейском корпусе, представляю, как выглядит футбол с другой стороны. Другое дело, что мне еще предстоит набить руку», – сказал Сухина.

    Напомним, что по ноябрь прошлого года Сухина был заместителем председателя департамента судейства и инспектирования РФС.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2017 07:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 февраля 2017, 09:19

      Ага, шишки...уж ты то точно знаешь кабинеты, куда надо заносить

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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 14 февраля 2017, 08:29

      Идеальное место что бы шишки набивать, а мы пока потерпим...

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