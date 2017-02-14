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  • Сухина: «Представляю, как выглядит футбол с другой стороны»

Сухина: «Представляю, как выглядит футбол с другой стороны»

14 февраля 2017, 07:22
2

Новый начальник основной команды «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал свое назначение.

«Буду заниматься вопросами трансферов, организацией приемов, выездов, вести протоколы по матчам. Так получилось, что в клубе была вакантная должность, я же был в статусе свободного агента. Побеседовали с руководством и пришли к выводу, что можем сотрудничать и это принесет пользу.

Административных должностей в клубах я до этого не занимал. Но долго занимался похожими делами в судейском корпусе, представляю, как выглядит футбол с другой стороны. Другое дело, что мне еще предстоит набить руку», – сказал Сухина.

Напомним, что по ноябрь прошлого года Сухина был заместителем председателя департамента судейства и инспектирования РФС.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Сухина Станислав
Комментарии (2)
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Cosh18
1487050192
Идеальное место что бы шишки набивать, а мы пока потерпим...
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filosof sparty
1487053176
Ага, шишки...уж ты то точно знаешь кабинеты, куда надо заносить
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