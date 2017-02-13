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  • 15-летнему мальчику, спасшему шесть человек из самолета «Шапекоэнсе», подарили дом

15-летнему мальчику, спасшему шесть человек из самолета «Шапекоэнсе», подарили дом

13 февраля 2017, 21:41
8

15-летний Йохан Рамирес, пришедший на помощь пассажирам самолета, в котором летели футболисты «Шапекоэнсе», получил в подарок дом.

Мальчик прибыл на место катастрофы в числе первых и смог спасти шесть человек. Новый дом семьи Рамирес, построенный волонтерами в знак благодарности за храбрость подростка, окрашен в цвета бразильского клуба. Отметим, что ранее юноша со своим отцом жили в маленькой хижине.

Авиакатострофа произошла в конце ноября в Колумбии. Из 77 пассажиров выжили лишь шестеро, среди которых было три футболиста.

Источник: The Sun
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (8)
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Dimuldos
1487011641
Молодчик.
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Dinamo4emp
1487011817
Вот молодец парень!
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TY13R
1487012880
Вот это поворот...
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Ral13
1487014309
Что-то об этом раньше ничего не писали. Молодец, однако.
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Parham
1487014766
ВСЕ МОЛОДЦЫЫЫ!!!
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Sergej-74
1487016875
И парень красава и волонтеры молодцы
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SanInstructor
1487017217
герой
Ответить
FatalMix
1487019044
авакатОстрофа
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