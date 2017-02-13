15-летнему мальчику, спасшему шесть человек из самолета «Шапекоэнсе», подарили дом

15-летний Йохан Рамирес, пришедший на помощь пассажирам самолета, в котором летели футболисты «Шапекоэнсе», получил в подарок дом.

Мальчик прибыл на место катастрофы в числе первых и смог спасти шесть человек. Новый дом семьи Рамирес, построенный волонтерами в знак благодарности за храбрость подростка, окрашен в цвета бразильского клуба. Отметим, что ранее юноша со своим отцом жили в маленькой хижине.

Авиакатострофа произошла в конце ноября в Колумбии. Из 77 пассажиров выжили лишь шестеро, среди которых было три футболиста.