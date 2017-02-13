Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    15-летнему мальчику, спасшему шесть человек из самолета «Шапекоэнсе», подарили дом

    15-летний Йохан Рамирес, пришедший на помощь пассажирам самолета, в котором летели футболисты «Шапекоэнсе», получил в подарок дом.

    Мальчик прибыл на место катастрофы в числе первых и смог спасти шесть человек. Новый дом семьи Рамирес, построенный волонтерами в знак благодарности за храбрость подростка, окрашен в цвета бразильского клуба. Отметим, что ранее юноша со своим отцом жили в маленькой хижине.

    Авиакатострофа произошла в конце ноября в Колумбии. Из 77 пассажиров выжили лишь шестеро, среди которых было три футболиста.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix 13 февраля 2017, 23:50

      авакатОстрофа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 13 февраля 2017, 23:20

      герой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 февраля 2017, 23:14

      И парень красава и волонтеры молодцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 13 февраля 2017, 22:39

      ВСЕ МОЛОДЦЫЫЫ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 февраля 2017, 22:31

      Что-то об этом раньше ничего не писали. Молодец, однако.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 13 февраля 2017, 22:08

      Вот это поворот...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 13 февраля 2017, 21:50

      Вот молодец парень!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Dimuldos 13 февраля 2017, 21:47

      Молодчик.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11