Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» согласился отдать Зуева в аренду «Крыльям Советов»

«Спартак» согласился отдать Зуева в аренду «Крыльям Советов»

13 февраля 2017, 19:20
7

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб согласовал со «Спартаком» аренду полузащитника Александра Зуева. Речь идет о переходе футболиста до конца сезона без права выкупа.

«По Зуеву мы все со «Спартаком» согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет», – заявил функционер.

20-летний футболист выступал как за основную команду красно-белых, так и за «Спартак-2». Всего в составе главной команды он провел 22 матча.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Крылья Советов Спартак Зуев Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дмитрий1515
1487003735
зуев? кто это?
Ответить
life85
1487003789
Ещё бы Давыдова туда же отправили.
Ответить
spaike
1487005759
Думаю Зуев должен проявить себя в Крыльях. Игрок он неплохой.
Ответить
maksspartak
1487006431
пускай поднаберется опыта в Крылышках
Ответить
dima25
1487006591
фу !))думал уж де зуев)
Ответить
zico2205
1487008035
Зря.....Хороший парнишка, думаю,что пригодился бы и самим....
Ответить
Главные новости
Четвертьфиналист ЧМ-2018 сообщил об уходе из сборной России
18:27
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
2
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
7
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
4
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
Все новости
Все новости
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+