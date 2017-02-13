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    «Спартак» согласился отдать Зуева в аренду «Крыльям Советов»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб согласовал со «Спартаком» аренду полузащитника Александра Зуева. Речь идет о переходе футболиста до конца сезона без права выкупа.

    «По Зуеву мы все со «Спартаком» согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет», – заявил функционер.

    20-летний футболист выступал как за основную команду красно-белых, так и за «Спартак-2». Всего в составе главной команды он провел 22 матча.

    Источник: ТАСС

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    13.02.2017 19:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 февраля 2017, 20:47

      Зря.....Хороший парнишка, думаю,что пригодился бы и самим....

      0
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      Рейтинг: +175

      dima25 13 февраля 2017, 20:23

      фу !))думал уж де зуев)

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 13 февраля 2017, 20:20

      пускай поднаберется опыта в Крылышках

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 13 февраля 2017, 20:09

      Думаю Зуев должен проявить себя в Крыльях. Игрок он неплохой.

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      Рейтинг: +673

      life85 13 февраля 2017, 19:36

      Ещё бы Давыдова туда же отправили.

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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 13 февраля 2017, 19:35

      зуев? кто это?

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