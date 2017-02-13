«Спартак» согласился отдать Зуева в аренду «Крыльям Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб согласовал со «Спартаком» аренду полузащитника Александра Зуева. Речь идет о переходе футболиста до конца сезона без права выкупа.

«По Зуеву мы все со «Спартаком» согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет», – заявил функционер.

20-летний футболист выступал как за основную команду красно-белых, так и за «Спартак-2». Всего в составе главной команды он провел 22 матча.