Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бен Арфа – тренеру «ПСЖ»: «Вы так громко вопите, что начинает болеть голова»

    Хавбек «ПСЖ» Атем Бен Арфа пожаловался на слишком эмоциональное поведение одного из членов тренерского штаба парижан. По словам футболиста, помощник Унаи Эмери Хуан Карлос Карседо – слишком громко кричал во время встречи 25-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

    «От ваших громких воплей начинает болеть голова, Карседо. Давай играть!» – сказал Бен Арфа.

    После 25-ти туров «ПСЖ» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 февраля 2017, 13:33

      "Тренеришка" версия из Франции...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11