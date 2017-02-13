Бен Арфа – тренеру «ПСЖ»: «Вы так громко вопите, что начинает болеть голова»

"Тренеришка" версия из Франции...
Хавбек «ПСЖ» Атем Бен Арфа пожаловался на слишком эмоциональное поведение одного из членов тренерского штаба парижан. По словам футболиста, помощник Унаи Эмери – Хуан Карлос Карседо – слишком громко кричал во время встречи 25-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).
«От ваших громких воплей начинает болеть голова, Карседо. Давай играть!» – сказал Бен Арфа.
После 25-ти туров «ПСЖ» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.
«Tu cries trop fort ! Laisse-nous jouer !» #Jplus1 pic.twitter.com/7udEWEPWz7— J+1 (@jplusun) 12 февраля 2017 г.