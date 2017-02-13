Бен Арфа – тренеру «ПСЖ»: «Вы так громко вопите, что начинает болеть голова»

Хавбек «ПСЖ» Атем Бен Арфа пожаловался на слишком эмоциональное поведение одного из членов тренерского штаба парижан. По словам футболиста, помощник Унаи Эмери – Хуан Карлос Карседо – слишком громко кричал во время встречи 25-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

«От ваших громких воплей начинает болеть голова, Карседо. Давай играть!» – сказал Бен Арфа.

После 25-ти туров «ПСЖ» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.