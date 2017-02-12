Кверквелия: «Если мне что-то плохое скажут, отвечу. Могу и лицо сломать»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия дал понять, что хочет получать в казанской команде больше игровой практики. Грузинский футболист подчеркнул, что не будет молчать и опускать голову.

– После пяти туров этого сезона вы дали интервью, в котором покритиковали тренерский штаб за недоверие к вам. Что изменилось с тех пор?

– Ни одной игры в чемпионате так и не провел. Посмотрим, чего ждать в оставшейся части сезона. Буду работать наравне со всеми. Никуда не ухожу.

– Один ваш футбольный соотечественник сказал мне, комментируя вашу ситуацию в «Рубине»: нужно или уходить — или молчать.

– Опускать голову вниз и молчать никогда не стану. Сначала я человек —, а уже потом футболист. Если мне что-то плохое скажут, отвечу. Могу и лицо сломать, мне без разницы, кто это будет.

– Речь не про личную обиду.

– Я в «Рубине» шесть лет, это немалое время. Лучше всех знаю, какая здесь ситуация. Мне никто плохого не говорит, поэтому продолжаю спокойно делать свое дело.

– То есть терпеть.

– Три года до конца контракта без футбола никто не вытерпит.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кверквелия не провел ни одного матча. В прошлом розыгрыше РФПЛ на счету игрока 29 встреч.