Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кверквелия: «Если мне что-то плохое скажут, отвечу. Могу и лицо сломать»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия дал понять, что хочет получать в казанской команде больше игровой практики. Грузинский футболист подчеркнул, что не будет молчать и опускать голову.

    – После пяти туров этого сезона вы дали интервью, в котором покритиковали тренерский штаб за недоверие к вам. Что изменилось с тех пор?

    – Ни одной игры в чемпионате так и не провел. Посмотрим, чего ждать в оставшейся части сезона. Буду работать наравне со всеми. Никуда не ухожу.

    – Один ваш футбольный соотечественник сказал мне, комментируя вашу ситуацию в «Рубине»: нужно или уходить — или молчать.

    – Опускать голову вниз и молчать никогда не стану. Сначала я человек —, а уже потом футболист. Если мне что-то плохое скажут, отвечу. Могу и лицо сломать, мне без разницы, кто это будет.

    – Речь не про личную обиду.

    – Я в «Рубине» шесть лет, это немалое время. Лучше всех знаю, какая здесь ситуация. Мне никто плохого не говорит, поэтому продолжаю спокойно делать свое дело.

    – То есть терпеть.

    – Три года до конца контракта без футбола никто не вытерпит.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кверквелия не провел ни одного матча. В прошлом розыгрыше РФПЛ на счету игрока 29 встреч.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 февраля 2017, 18:23

      может ему в бокс?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 15:25

      Герой -портки с дырой .
      Не боишься ,что самому лицо сломают а еще и ноги.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11