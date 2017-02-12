Тренер «Ниццы» не хочет говорить о Балотелли

Ну и нахрена вы его подписывали если прекрасно знали что он лентяй?
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал малое игровое время в последних матчах нападающего Марио Балотелли. Специалист дал понять, что он недоволен уровнем игры итальянца.
«Я не хочу говорить о Марио, потому что мы уже обсуждали в начале сезона, что надо отрабатывать и в обороне. Мы рады всем достижениям футболиста. Но я должен выбирать игроков в основу с учетом моих идей. Я не хочу говорить исключительно о Балотелли», – заявил Фавр.
Итальянский нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил девять голов.