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    Тренер «Ниццы» не хочет говорить о Балотелли

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал малое игровое время в последних матчах нападающего Марио Балотелли. Специалист дал понять, что он недоволен уровнем игры итальянца.

    «Я не хочу говорить о Марио, потому что мы уже обсуждали в начале сезона, что надо отрабатывать и в обороне. Мы рады всем достижениям футболиста. Но я должен выбирать игроков в основу с учетом моих идей. Я не хочу говорить исключительно о Балотелли», – заявил Фавр.

    Итальянский нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 07:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 февраля 2017, 15:36

      Ну и нахрена вы его подписывали если прекрасно знали что он лентяй?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 12 февраля 2017, 12:11

      Как всегда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 12 февраля 2017, 09:58

      Видимо всё-таки косячит опять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 февраля 2017, 09:02

      Так то нормально общались

      0
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