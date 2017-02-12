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Источник: Агуэро готов покинуть «Манчестер Сити»

12 февраля 2017, 07:52
7

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не чувствует себя уверенно при новой схеме игры команды. Как утверждается, по этой причине футболист готов покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Близкий к футболисту источник отметил, что аргентинцу трудно выполнять на поле те задачи, которые перед ним ставит тренерский штаб. И связано это не с уровнем мастерства форварда, а неестественным для него построением игры Хосепом Гвардиолой.

В текущем сезоне 28-летний Агуэро провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил 11 голов.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Агуэро Серхио
Комментарии (7)
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BuenosArgentina
1486875643
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Igornv
1486876501
ого
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Superviser77
1486878644
Такой нападающий любому клубу пригодится..
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FK Vardar
1486881531
Без работы не останется!
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dzhanavar
1486885910
Этот умник,Гвардиола,развалил такую команду...
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Gullit 76
1486887539
Агуэро,Насри игроки начинают разбегаться.Гвардиола всё подгоняет под свою схему,а многим она просто не подходит.Чтобы команда заиграла как он хочет придётся сменить пол команды,если не больше!Его нельзя приглашать в команду на год -два(он там только успеет всё разломать)А создать не успеет.Его надо приглашать на лет пять,а то и больше - тогда и будет должный результат.
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Дополнительная минута
1486899094
готов, так сваливай , зачем слухи плодить
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