Источник: Агуэро готов покинуть «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не чувствует себя уверенно при новой схеме игры команды. Как утверждается, по этой причине футболист готов покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Близкий к футболисту источник отметил, что аргентинцу трудно выполнять на поле те задачи, которые перед ним ставит тренерский штаб. И связано это не с уровнем мастерства форварда, а неестественным для него построением игры Хосепом Гвардиолой.

В текущем сезоне 28-летний Агуэро провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил 11 голов.