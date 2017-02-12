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    Источник: Агуэро готов покинуть «Манчестер Сити»

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не чувствует себя уверенно при новой схеме игры команды. Как утверждается, по этой причине футболист готов покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    Близкий к футболисту источник отметил, что аргентинцу трудно выполнять на поле те задачи, которые перед ним ставит тренерский штаб. И связано это не с уровнем мастерства форварда, а неестественным для него построением игры Хосепом Гвардиолой.

    В текущем сезоне 28-летний Агуэро провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 07:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 12 февраля 2017, 14:31

      готов, так сваливай , зачем слухи плодить

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 февраля 2017, 11:18

      Агуэро,Насри игроки начинают разбегаться.Гвардиола всё подгоняет под свою схему,а многим она просто не подходит.Чтобы команда заиграла как он хочет придётся сменить пол команды,если не больше!Его нельзя приглашать в команду на год -два(он там только успеет всё разломать)А создать не успеет.Его надо приглашать на лет пять,а то и больше - тогда и будет должный результат.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 февраля 2017, 10:51

      Этот умник,Гвардиола,развалил такую команду...

      0
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar 12 февраля 2017, 09:38

      Без работы не останется!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 февраля 2017, 08:50

      Такой нападающий любому клубу пригодится..

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 12 февраля 2017, 08:15

      ого

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 12 февраля 2017, 08:00

      Что понравился наш стадион ? Давай к нам , будем рады !

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