Лам: «Когда забиваешь такие поздние голы, нельзя не благодарить удачу»

Капитан «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Бундеслиги над «Ингольштадтом». Артуро Видаль и Арьен Роббен вырвали для мюнхенцев три очка в концовке встречи.

«Все видели, что на таком газоне было очень и очень сложно играть в нашу комбинационную игру. Поэтому мы понимали, что в индивидуальных единоборствах будет сложно. «Ингольштадт» обычно играет длинными передачами, в связи с чем было важно перехватывать мяч после второй передачи в их атаке.

В первом тайме мог забить Леви, во втором был шанс у Томаса. Когда забиваешь такие поздние голы, нельзя не благодарить удачу», — уверен Лам.

Команда Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Лейпциг» на семь очков.