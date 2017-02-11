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    Лам: «Когда забиваешь такие поздние голы, нельзя не благодарить удачу»

    Капитан «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Бундеслиги над «Ингольштадтом». Артуро Видаль и Арьен Роббен вырвали для мюнхенцев три очка в концовке встречи.

    «Все видели, что на таком газоне было очень и очень сложно играть в нашу комбинационную игру. Поэтому мы понимали, что в индивидуальных единоборствах будет сложно. «Ингольштадт» обычно играет длинными передачами, в связи с чем было важно перехватывать мяч после второй передачи в их атаке.

    В первом тайме мог забить Леви, во втором был шанс у Томаса. Когда забиваешь такие поздние голы, нельзя не благодарить удачу», — уверен Лам.

    Команда Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Лейпциг» на семь очков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    11.02.2017 21:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 12 февраля 2017, 17:19

      Филипп Лам супер игрок, лучший правый защитник в мире, трудно сказать, что ктонибудь может быть круче

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 февраля 2017, 01:27

      Вали уже!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 февраля 2017, 00:07

      Наши бы играли так до последней минуты

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